«Единая Россия» внесла свыше 70 новых пунктов в народную программу

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Дополнительные положения внесены в программу капремонта, реализацией которой партия занимается совместно с Министерством просвещения РФ в рамках поддержки школ. Так, программа будет расширена и охватит колледжи и техникумы. Положения распространяют инициативу по сокращению бюрократической нагрузки на преподавателей учреждений среднего профессионального образования. Кроме этого, дополнения направлены на ускорение внедрения телемедицинских технологий и обеспечение модернизации инфраструктуры детских оздоровительных лагерей.
Глава центрального исполкома ЕР Александр Сидякин рассказал о результатах реализации программы. Так, за прошлый год задачи были реализованы на 92%. За первый квартал этого года объем выполнения составил уже 35%.
Раздел «Развитие новых регионов» посвящен интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в социально-экономическую жизнь России.
По словам заместителя секретаря генсовета ЕР Анны Кузнецовой, в течение первого квартала 2023 года в присоединенных регионах построили и отремонтировали порядка 500 тысяч квадратных метров жилья, а также свыше 400 общеобразовательных школ и детских садов. На сегодняшний день строительству и восстановлению подлежат еще 360 объектов.
Приоритетной задачей сейчас является обеспечение населения присоединенных субъектов мерами социальной поддержки в соответствии с российскими стандартами.
Кроме этого, в народную программу вошел раздел о развитии внутреннего туризма. Его положения направлены на решение вопросов, связанных с повышением качества и доступности путешествий, обеспечением туротрасли квалифицированными кадрами и патриотическим воспитанием представителей молодого поколения в контексте образовательного туризма. В частности, речь идет о таких направлениях, как экологический, аграрный и гастрономический туризм.
Уточним, что народная программа ЕР содержит 294 положения, которые должны быть реализованы в период с 2021 по 2025 год. В формировании документа участвовали более 2,5 миллиона жителей России.
«В 2023 году в Ростовской области реализуются насыщенные планы строительства и реконструкции социально значимых объектов. Депутатский мониторинг объектов народной программы содействует соблюдению сроков и качества работ. В этом году депутаты выезжали и провели мониторинг порядка 80 объектов народной программы в муниципалитетах», — рассказала заместитель секретаря Ростовского регионального отделения «Единой России», заместитель председателя комитета донского парламента по соцполитике Светлана Пискунова.
В регионе сегодня ведется строительство и реконструкция 15 школ. По программе откроются 6 новых детсадов. Будут капитально отремонтированы 29 школ и 7 детских садов.
Продолжается строительство крупнейшего на юге России Областного детского хирургического центра инновационных технологий на базе Областной детской клинической больницы. Будут построены отделение Чертковской районной больницы, детская поликлиника в городе Красном Сулине, реконструированы здания поликлиники центральной больницы Тацинского района. Запланирован капитальный ремонт больниц и поликлиник в 7 городах — Батайске, Волгодонске, Донецке, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах — и в 19 районах. Всего будут отремонтированы 63 объекта здравоохранения.
Кроме того, ведется капитальный ремонт 50 объектов в сфере культуры и 10 объектов спорта Дона.