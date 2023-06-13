«Единая Россия» внесла свыше 70 новых пунктов в народную программу

Дополнительные положения внесены в программу капремонта, реализацией которой партия занимается совместно с Министерством просвещения РФ в рамках поддержки школ. Так, программа будет расширена и охватит колледжи и техникумы. Положения распространяют инициативу по сокращению бюрократической нагрузки на преподавателей учреждений среднего профессионального образования. Кроме этого, дополнения направлены на ускорение внедрения телемедицинских технологий и обеспечение модернизации инфраструктуры детских оздоровительных лагерей.