Инцидент произошел еще прошлым летом. Ребенок с матерью обратились к хирургу после падения с электросамоката. Изначально они рассчитывали на помощь травматолога, однако такого специалиста в медучреждении не оказалось, а потому принять их согласился Лопатько. Он зафиксировал мальчику ногу и отпустил домой. На следующее утро после этого ребенок умер.