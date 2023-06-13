Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Скандал разразился в Пролетарском районе Ростовской области. Там от работы отстранили хирурга Игоря Лопатько. Его считают виновным в гибели 7-летнего пациента.
Инцидент произошел еще прошлым летом. Ребенок с матерью обратились к хирургу после падения с электросамоката. Изначально они рассчитывали на помощь травматолога, однако такого специалиста в медучреждении не оказалось, а потому принять их согласился Лопатько. Он зафиксировал мальчику ногу и отпустил домой. На следующее утро после этого ребенок умер.
В отношении хирурга возбудили уголовное дело. Врача обвинили в халатном отношении к обследованию ребенка, однако тот заявил, что для этого в больнице не было необходимого оборудования. Сейчас Лопатько от работы отстранили.
С этим решением оказались не согласны жители Пролетарского района. Сейчас они собирают подписи, чтобы вернуть врача. При этом следователи полагают, что Лопатько может давить на свидетелей дела.
Ранее врач кабинета неотложки в Ростове лишился работы, когда отказался нарушить закон.