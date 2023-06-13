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Единственного хирурга в районной больнице отстранили от работы в Ростовской области

13 июня 2023, 07:56
Фото: 1MI
Хирурга отстранили от работы в Ростовской области после гибели ребенка
После гибели ребенка от работы отстранили врача-хирурга в Пролетарском районе Ростовской области, пишет Telegram-канал Don Mash.

Скандал разразился в Пролетарском районе Ростовской области. Там от работы отстранили хирурга Игоря Лопатько. Его считают виновным в гибели 7-летнего пациента.

Инцидент произошел еще прошлым летом. Ребенок с матерью обратились к хирургу после падения с электросамоката. Изначально они рассчитывали на помощь травматолога, однако такого специалиста в медучреждении не оказалось, а потому принять их согласился Лопатько. Он зафиксировал мальчику ногу и отпустил домой. На следующее утро после этого ребенок умер.

В отношении хирурга возбудили уголовное дело. Врача обвинили в халатном отношении к обследованию ребенка, однако тот заявил, что для этого в больнице не было необходимого оборудования. Сейчас Лопатько от работы отстранили.

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С этим решением оказались не согласны жители Пролетарского района. Сейчас они собирают подписи, чтобы вернуть врача. При этом следователи полагают, что Лопатько может давить на свидетелей дела.

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