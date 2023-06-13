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Грабитель в Ростовской области избил сотрудников полиции при попытке задержания

13 июня 2023, 11:03
Фото: 1MI
Грабитель в Ростовской области избил сотрудников полиции при попытке задержания
В Ростовской области мужчину будут судить за применение насилия к сотрудникам полиции, рассказали в региональном Следкоме.

В Ростовской области уголовное дело возбудили в отношении 25-летнего жителя слободы Борило-Крепенской Родионово-Несветайского района. Его обвиняют в применении насилия к сотрудникам полиции.

10 июня этого года двое полицейских прибыли домой к обвиняемому. Его подозревали в совершении грабежа. Он подтвердил свою причастность к преступлению, однако проехать в отдел полиции наотрез отказался. Будучи пьяным, он попытался скрыться и избил полицейских. Один из них позже был госпитализирован.

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Сейчас мужчина задержан. Сообщается, что за его плечами уже есть несколько судимостей.

Ранее в Ростовской области задержали дебоширов, избивших участкового за замечания.

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