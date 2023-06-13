10 июня этого года двое полицейских прибыли домой к обвиняемому. Его подозревали в совершении грабежа. Он подтвердил свою причастность к преступлению, однако проехать в отдел полиции наотрез отказался. Будучи пьяным, он попытался скрыться и избил полицейских. Один из них позже был госпитализирован.