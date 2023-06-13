Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В Ростовской области уголовное дело возбудили в отношении 25-летнего жителя слободы Борило-Крепенской Родионово-Несветайского района. Его обвиняют в применении насилия к сотрудникам полиции.
10 июня этого года двое полицейских прибыли домой к обвиняемому. Его подозревали в совершении грабежа. Он подтвердил свою причастность к преступлению, однако проехать в отдел полиции наотрез отказался. Будучи пьяным, он попытался скрыться и избил полицейских. Один из них позже был госпитализирован.
Сейчас мужчина задержан. Сообщается, что за его плечами уже есть несколько судимостей.
Ранее в Ростовской области задержали дебоширов, избивших участкового за замечания.