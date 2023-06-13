Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
На левом берегу в Ростове планируется строительство 9-этажной гостиницы. Для этих целей застройщик предложил властям внести изменения в «Правила землепользования и застройки новой территориальной зоны у Левобережного парка». Чиновники инициативу поддержали.
161.ру пишет, что в гостинице будет 526 мест. Рядом с ней обустроят газоны и клумбы, высадят деревья. Гостиница будет включать автостоянку и несколько общественных помещений.
Застройщиком выступил предприниматель Геворг Карапетян. Он владеет недвижимостью с 2018 года. В 2020 году Карапетян выкупил у бизнесмена Андрея Фоменко недостроенный аквапарк в дальней части Левобережного парка. Также Карапетян является генеральным директором компании «Паркон», она специализируется на работе ресторанов и кафе.
Ранее сообщалось, что компания «Агрофирма Донецкая Долина» хочет построить в Ростовской области гостиницу возле трассы М-4 «Дон».