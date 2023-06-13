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Хозяин аквапарка построит 9-этажную гостиницу в Левобережном парке в Ростове

13 июня 2023, 06:39
Фото: Fivehotelandspa/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Хозяин аквапарка построит 9-этажную гостиницу в «Левобережном» парке в Ростове
На левом берегу Ростова появится 9-этажная гостиница, пишут СМИ.

На левом берегу в Ростове планируется строительство 9-этажной гостиницы. Для этих целей застройщик предложил властям внести изменения в «Правила землепользования и застройки новой территориальной зоны у Левобережного парка». Чиновники инициативу поддержали.

161.ру пишет, что в гостинице будет 526 мест. Рядом с ней обустроят газоны и клумбы, высадят деревья. Гостиница будет включать автостоянку и несколько общественных помещений.

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Застройщиком выступил предприниматель Геворг Карапетян. Он владеет недвижимостью с 2018 года. В 2020 году Карапетян выкупил у бизнесмена Андрея Фоменко недостроенный аквапарк в дальней части Левобережного парка. Также Карапетян является генеральным директором компании «Паркон», она специализируется на работе ресторанов и кафе.

Ранее сообщалось, что компания «Агрофирма Донецкая Долина» хочет построить в Ростовской области гостиницу возле трассы М-4 «Дон».

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