Застройщиком выступил предприниматель Геворг Карапетян. Он владеет недвижимостью с 2018 года. В 2020 году Карапетян выкупил у бизнесмена Андрея Фоменко недостроенный аквапарк в дальней части Левобережного парка. Также Карапетян является генеральным директором компании «Паркон», она специализируется на работе ресторанов и кафе.