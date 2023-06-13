Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
На торги выставили имущество ростовского «Капиталбанка». Его оценили всего лишь в 7,6 миллиона рублей. Примерно столько же стоит трехкомнатная квартира в Ростове.
В документации к торгам указывается, что имущество банка составляет земля площадью 4,6 гектара и склады, некоторые административные здания, котельные, водонапорная башня, цех и склад в Тверской области. Общая площадь всей недвижимости составляет 49,95 квадратных метра.
Чтобы принять участие в торгах, нужно до 19 июня подать заявку. Сами торги пройдут 24 июля.
Банк России отозвал лицензию у «Капиталбанка» в 2016 году из-за угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. В апреле 2016 года банк был признан банкротом.
Ранее суд приговорил к длительному сроку заключения экс-председателя правления обанкротившегося «Капиталбанка» Сергея Осипова. Суд установил, что Осипов, вместе с двумя руководителями коммерческих фирм, похитил 717 миллионов рублей банка. Их выдали подконтрольным фигурантам организациям в качестве невозвратных кредитов. Никакой деятельности компании не вели.
Ранее в Ростовской области реализовали дебиторскую задолженность «Капиталбанка».