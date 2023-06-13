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Имущество ростовского «Капиталбанка» выставляют на торги по цене квартиры

13 июня 2023, 09:04
Фото: Яндекс.Карты
Имущество ростовского «Капиталбанка» выставляют на торги по цене квартиры
Всего за 7,6 миллиона рублей выставили на торги имущество обанкротившегося ростовского «Капиталбанка», сообщается в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

На торги выставили имущество ростовского «Капиталбанка». Его оценили всего лишь в 7,6 миллиона рублей. Примерно столько же стоит трехкомнатная квартира в Ростове.

В документации к торгам указывается, что имущество банка составляет земля площадью 4,6 гектара и склады, некоторые административные здания, котельные, водонапорная башня, цех и склад в Тверской области. Общая площадь всей недвижимости составляет 49,95 квадратных метра.

Чтобы принять участие в торгах, нужно до 19 июня подать заявку. Сами торги пройдут 24 июля.

Банк России отозвал лицензию у «Капиталбанка» в 2016 году из-за угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. В апреле 2016 года банк был признан банкротом.

Ранее суд приговорил к длительному сроку заключения экс-председателя правления обанкротившегося «Капиталбанка» Сергея Осипова. Суд установил, что Осипов, вместе с двумя руководителями коммерческих фирм, похитил 717 миллионов рублей банка. Их выдали подконтрольным фигурантам организациям в качестве невозвратных кредитов. Никакой деятельности компании не вели.

Ранее в Ростовской области реализовали дебиторскую задолженность «Капиталбанка».

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