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Из донских больниц выписали детей, пострадавших на Гребном канале Ростова

13 июня 2023, 14:43
Фото: Stephen Andrews/unsplash.com
Из донских больниц выписали детей, пострадавших на Гребном канале Ростова
Из больниц Ростовской области спустя две недели выписали детей, пострадавших при обрушении трибун Гребного канала Ростова, об этом сообщили на портале донского правительства.

Напомним, 30 мая во время действия штормового предупреждения произошло обрушение разборных трибун на Гребном канале Ростова. Травмы получили 24 ребенка и 12 взрослых, одна женщина погибла.

19 детей и семеро взрослых распределили по больницам Ростовской области за исключением одного мальчика, находившегося в тяжелом состоянии. Его отправили в РДКБ, где подросток получает необходимое лечение.

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Уже во вторник, 13 июня, стало известно, что всех пострадавших детей выписали из донских больниц. К настоящему времени в стационаре остались трое взрослых в состоянии средней степени тяжести.

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