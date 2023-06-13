Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Напомним, 30 мая во время действия штормового предупреждения произошло обрушение разборных трибун на Гребном канале Ростова. Травмы получили 24 ребенка и 12 взрослых, одна женщина погибла.
19 детей и семеро взрослых распределили по больницам Ростовской области за исключением одного мальчика, находившегося в тяжелом состоянии. Его отправили в РДКБ, где подросток получает необходимое лечение.
Уже во вторник, 13 июня, стало известно, что всех пострадавших детей выписали из донских больниц. К настоящему времени в стационаре остались трое взрослых в состоянии средней степени тяжести.