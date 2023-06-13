Ранним утром 13 июня пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода в Краснодаре. Там загорелась колонна переработки дизельного топлива. Пожару присвоили четвертый ранг сложности. В тушении участвовали 130 спасателей и 26 единиц техники.