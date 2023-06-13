Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:19
Ранним утром 13 июня пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода в Краснодаре. Там загорелась колонна переработки дизельного топлива. Пожару присвоили четвертый ранг сложности. В тушении участвовали 130 спасателей и 26 единиц техники.
Сейчас пожар ликвидирован. Пострадавших в результате происшествия нет.
Причины пожара уточняются.
Ранее спасатели ликвидировали открытое горение на заводе Ростсельмаш в Ростове 11 июня.