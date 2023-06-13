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Крупный пожар вспыхнул на территории нефтеперерабатывающего завода в Краснодаре

13 июня 2023, 06:17
Фото: МЧС по Краснодарскому краю
Крупный пожар вспыхнул на территории нефтеперерабатывающего завода в Краснодаре
В Краснодаре пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода, сообщили в оперативном штабе региона.

Ранним утром 13 июня пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода в Краснодаре. Там загорелась колонна переработки дизельного топлива. Пожару присвоили четвертый ранг сложности. В тушении участвовали 130 спасателей и 26 единиц техники.

Сейчас пожар ликвидирован. Пострадавших в результате происшествия нет.

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Причины пожара уточняются.

Ранее спасатели ликвидировали открытое горение на заводе Ростсельмаш в Ростове 11 июня.

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