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Глава «Женщин Дона» получала деньги от США на организацию беспорядков в Новочеркасске

13 июня 2023, 10:19
Фото: Ayo Ogunseinde/unsplash.com
Организация «Женщины Дона» в Ростовской области осталась без оппозиционного лидера
НКО «Женщины Дона» в Ростовской области покинула оппозиционер Валентина Череватенко, пишет «Южная служба новостей».

По информации издания, свой пост покинула председатель Фонда содействия развитию гражданского общества и прав человека «Женщины Дона» Валентина Череватенко. Сейчас она находится в Германии. В Европу оппозиционная активистка отправилась после начала спецоперации.

В Германии Череватенко получает деньги на дестабилизацию ситуации в Ростовской области. Средства приходят, в том числе, на счет НКО «Женщины Дона». Деньги туда переводили посольство США в России, Фонды Джона и Кэтрин Макартуров, немецкий фонд Розы Люксембург и другие. Общая сумма пожертвований составила 760 тысяч евро и 900 тысяч долларов, пишут СМИ.

После изменения законодательства Череватенко предпочла получать деньги наличными во время личных встреч с кураторами.

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Отмечается, что после отъезда из России активистка перестала организовывать в Ростовской области мероприятия, направленные на дестабилизацию политической ситуации. Поэтому необходимость в руководстве НКО для нее отпала, сообщает ЮСН.

Ранее чиновницу из Ростовской области «затравили» из-за сына оппозиционера в США.

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#Виктория Прутковская#НКО в Ростовской области#Общество
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