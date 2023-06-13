В Германии Череватенко получает деньги на дестабилизацию ситуации в Ростовской области. Средства приходят, в том числе, на счет НКО «Женщины Дона». Деньги туда переводили посольство США в России, Фонды Джона и Кэтрин Макартуров, немецкий фонд Розы Люксембург и другие. Общая сумма пожертвований составила 760 тысяч евро и 900 тысяч долларов, пишут СМИ.