Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
По информации издания, свой пост покинула председатель Фонда содействия развитию гражданского общества и прав человека «Женщины Дона» Валентина Череватенко. Сейчас она находится в Германии. В Европу оппозиционная активистка отправилась после начала спецоперации.
В Германии Череватенко получает деньги на дестабилизацию ситуации в Ростовской области. Средства приходят, в том числе, на счет НКО «Женщины Дона». Деньги туда переводили посольство США в России, Фонды Джона и Кэтрин Макартуров, немецкий фонд Розы Люксембург и другие. Общая сумма пожертвований составила 760 тысяч евро и 900 тысяч долларов, пишут СМИ.
После изменения законодательства Череватенко предпочла получать деньги наличными во время личных встреч с кураторами.
Отмечается, что после отъезда из России активистка перестала организовывать в Ростовской области мероприятия, направленные на дестабилизацию политической ситуации. Поэтому необходимость в руководстве НКО для нее отпала, сообщает ЮСН.
Ранее чиновницу из Ростовской области «затравили» из-за сына оппозиционера в США.