Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Транспортные полицейские в Ростовской области выясняют причины травмирования человека на железной дороге. Инцидент произошел на станции Персиановка. Там 40-летнего жителя Новочеркасска сбил грузовой поезд. Чудом мужчине удалось выжить. Сейчас он находится в одной из больниц города.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Жителей региона в очередной раз призвали соблюдать правила безопасности на железнодорожных путях.
Ранее житель Ростовской области попал под поезд, отряхнулся и уехал на нем в Москву.