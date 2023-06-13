Транспортные полицейские в Ростовской области выясняют причины травмирования человека на железной дороге. Инцидент произошел на станции Персиановка. Там 40-летнего жителя Новочеркасска сбил грузовой поезд. Чудом мужчине удалось выжить. Сейчас он находится в одной из больниц города.