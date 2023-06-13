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Мужчина едва не погиб под колесами грузового поезда в Ростовской области

13 июня 2023, 09:35
Фото: Фото для иллюстрации / Управление на транспорте МВД России по СКФО
Мужчина едва не погиб под колесами грузового поезда в Ростовской области
В Ростовской области мужчина чудом выжил под колесами грузового поезда, сообщили в УТ МВД России по СКФО.

Транспортные полицейские в Ростовской области выясняют причины травмирования человека на железной дороге. Инцидент произошел на станции Персиановка. Там 40-летнего жителя Новочеркасска сбил грузовой поезд. Чудом мужчине удалось выжить. Сейчас он находится в одной из больниц города.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Жителей региона в очередной раз призвали соблюдать правила безопасности на железнодорожных путях.

Ранее житель Ростовской области попал под поезд, отряхнулся и уехал на нем в Москву.

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#Виктория Прутковская#Происшествие#Транспорт#Происшествия
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