На территорию старого аэропорта заходит Умный квартал «Полёт»

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Территория старого аэропорта будет развиваться постепенно и обещает стать новым центром города. На 367 гектарах появится социальная инфраструктура, бульвары и парки, спортивные и культурные объекты, правительственный квартал, а также будут построены новые дороги и комфортное жилье. Застройщик, Группа компаний «ЮгСтройИнвест», заявляет, что Умный квартал «Полёт» станет самым технологичным комплексом донской столицы. Купить квартиру в уникальном месте можно уже сейчас. Продажи квартир открыты.
— Приятно видеть, какой интерес вызвал наш новый проект уже в первый день продаж, — рассказывает руководитель отдела продаж «ЮгСтройИнвест» в Ростове-на-Дону Виктория Рябикина. — Особое внимание ростовчан привлекла сама концепция «Полёта», это первый проект, где мы внедрили системы распознавания лиц и автомобилей хозяев квартир. На всей территории будет работать бесплатный Wi-Fi, а все бытовые вопросы решаются через мобильное приложение. Это позволяет экономить время жильцов и сделает проживание еще более комфортным.
Внутренние дворы комплекса — это еще одна особенность, которая делает его непохожим на остальные ЖК. Они напоминают петербургские дворы-колодцы, только с обилием солнечного света. Сами дворы абсолютно изолированы от машин, здесь расположены места для отдыха, яркие детские площадки, спортивная зона и цветники.
Нестандартные архитектурные решения с применением клинкерной плитки на фасадах домов создадут ощущение исторических городских кварталов и придадут домам благородный вид. В то же время объемная кирпичная кладка придаст зданиям оригинальность и новизну.
Для «ЮгСтройИнвеста» — этот проект уже пятый по счету, который компания реализует в рамках комплексного развития территории на донской земле. Ростовчанам хорошо известны такие ЖК, как «Красный Аксай», «61 квартал», «Левобережье» и экорайон «Вересаево». Последний на сегодня является самым продаваемым комплексом в Ростове-на-Дону и эталонным в плане благоустройства.
За двадцатилетний опыт на строительном рынке на счету компании 260 сданных домов, 25 социальных объектов и более 5 миллионов построенных квадратных метров жилья. Проекты «ЮгСтройИнвест» удостоены престижных федеральных наград Urban Awards и Топ-ЖК, а сама компания шесть лет подряд признается «Надежным застройщиком России».