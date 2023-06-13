На территорию старого аэропорта заходит Умный квартал «Полёт»

— Приятно видеть, какой интерес вызвал наш новый проект уже в первый день продаж, — рассказывает руководитель отдела продаж «ЮгСтройИнвест» в Ростове-на-Дону Виктория Рябикина. — Особое внимание ростовчан привлекла сама концепция «Полёта», это первый проект, где мы внедрили системы распознавания лиц и автомобилей хозяев квартир. На всей территории будет работать бесплатный Wi-Fi, а все бытовые вопросы решаются через мобильное приложение. Это позволяет экономить время жильцов и сделает проживание еще более комфортным.