Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Как сообщили обратившиеся в редакцию RostovGazeta дончане, в Ростовской области в 2023 году случился неурожай вишни. Жители видят в этом году мизерное количество плодов. Иногда лишь несколько штук на целое дерево.
Пока неизвестно, вызвано это каким-то заболеванием или холодом с дождями, которые накрыли регион в апреле, мае и июне.
«В частном секторе Ростова какая-то аномалия. Мы привыкли, что деревья вишни просто усыпаны плодами. А в этого году их лишь несколько на целое дерево», — пишут удивленные горожане.
Ранее RostovGazeta писала, что ростовчане шокированы неурожаем абрикосов из-за ливней.