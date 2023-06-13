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«Несколько плодов на дерево»: жители Ростовской области шокированы неурожаем вишни

13 июня 2023, 07:33
Фото: rostovgazeta.ru
«Несколько плодов на дерево»: жители Ростовской области шокированы неурожаем вишни

Жители Ростовской области ужаснулись неурожаем вишни в 2023 году

Жители Ростовской области заметили, что деревья вишни в этом году дают мизерный урожай.

Как сообщили обратившиеся в редакцию RostovGazeta дончане, в Ростовской области в 2023 году случился неурожай вишни. Жители видят в этом году мизерное количество плодов. Иногда лишь несколько штук на целое дерево.

Пока неизвестно, вызвано это каким-то заболеванием или холодом с дождями, которые накрыли регион в апреле, мае и июне.

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«В частном секторе Ростова какая-то аномалия. Мы привыкли, что деревья вишни просто усыпаны плодами. А в этого году их лишь несколько на целое дерево», — пишут удивленные горожане.

Ранее RostovGazeta писала, что ростовчане шокированы неурожаем абрикосов из-за ливней.

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