Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Напомним, в декабре 2021 года стало известно, что по решению Азовского районного суда поместили под стражу 46-летнего настоятеля Никольского храма Сергея Лысенко. В полицию обратилась его собственная супруга, которая якобы заподозрила священнослужителя в домогательствах к их приемным детям.
Оглашение приговора по этому делу состоится 21 июня. Сергей Лысенко может отправиться в колонию общего режима на четыре года. После начала проверки Следкома его отстранили от службы.
По словам Петровского, это дело неоднозначное. «Могу сказать, что некоторые свидетельницы уже дают показания, что они оклеветали отца», — пояснил он.
Обращаем внимание, что информация не получила пока подтверждение в официальных источниках, данные проверяются. Опубликовавший информацию телеграм-канал Don_mash о том, что приговор священнослужителю уже вынесен, удалил информацию об этом.