rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Изображение материала

Ростовскому священнику грозит четыре года за домогательства к приемным дочерям

13 июня 2023, 14:17
Фото: 1MI
Несвятой отец: азовский священник попал в колонию за изнасилование приемных дочерей
В Ростовской области 21 июня огласят приговор по делу настоятеля Никольского храма Сергея Лысенко, обвиняемого в домогательствах к приемным дочками, об этом RostovGazeta сообщил пресс-секретарь Ростовской-на-Дону епархии Игорь Петровский.

Напомним, в декабре 2021 года стало известно, что по решению Азовского районного суда поместили под стражу 46-летнего настоятеля Никольского храма Сергея Лысенко. В полицию обратилась его собственная супруга, которая якобы заподозрила священнослужителя в домогательствах к их приемным детям.

Школьника из Ростовской области заподозрили в изнасиловании 10-летней девочки
Узнать подробнее

Оглашение приговора по этому делу состоится 21 июня. Сергей Лысенко может отправиться в колонию общего режима на четыре года. После начала проверки Следкома его отстранили от службы.

По словам Петровского, это дело неоднозначное. «Могу сказать, что некоторые свидетельницы уже дают показания, что они оклеветали отца», — пояснил он.

Обращаем внимание, что информация не получила пока подтверждение в официальных источниках, данные проверяются. Опубликовавший информацию телеграм-канал Don_mash о том, что приговор священнослужителю уже вынесен, удалил информацию об этом.

Читайте также:
Жительницу Ростовской области осудят за ложный донос об изнасилованииМосквичка обвинила ростовского рэпера Басту в изнасиловании, но потом передумалаОбвиняемый в изнасиловании Алвес заявил, что ничего не боится
#Надежда Пустяк#Происшествие#18+#Изнасилование#Дети#Священник#Последние новости Ростова на сегодня#Суд#Приговор#Происшествия#Ростовская область#Азов
Подпишитесь
Жители Цимлянского района раскритиковали власти из-за похорон погибшего на СВО
Сегодня, 12:24
В Ростове без горячей воды 13 июня остаются жильцы 64 многоквартирных домов
Сегодня, 12:05
В Ростове могут позволить строить дома высотой до 32 этажей на левом берегу Дона
Сегодня, 11:25
Грабитель в Ростовской области избил сотрудников полиции при попытке задержания
Сегодня, 11:03
Перепады температур от +7 до +32 градусов ожидаются в Ростовской области
Сегодня, 10:26
Глава «Женщин Дона» получала деньги от США на организацию беспорядков в Новочеркасске
Сегодня, 10:19