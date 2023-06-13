Напомним, в декабре 2021 года стало известно, что по решению Азовского районного суда поместили под стражу 46-летнего настоятеля Никольского храма Сергея Лысенко. В полицию обратилась его собственная супруга, которая якобы заподозрила священнослужителя в домогательствах к их приемным детям.