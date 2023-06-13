Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
12 июня в ростовском зоопарке открыли новый вольер для сиамского крокодила Люцифера. Строительство вольера началось еще в 2022 году. Его площадь составила 50 квадратных метров. Внутри него находится глубокий бассейн с элементами джакузи. Сам вольер оформлен в стиле, напоминающем естественную среду обитания крокодилов.
На открытии вольера присутствовали десятки горожан. В соцсетях они пишут: «Если честно, всегда жалко было его, теперь радуемся», «Слава тебе, Господи. Бедный крокодил, столько лет мучился», «Наконец-то. А то жалко было смотреть. Даже передвигаться в старом тяжело было».
Напомним, также 12 июня в Ростове открыли музей зоопарка.