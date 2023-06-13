На открытии вольера присутствовали десятки горожан. В соцсетях они пишут: «Если честно, всегда жалко было его, теперь радуемся», «Слава тебе, Господи. Бедный крокодил, столько лет мучился», «Наконец-то. А то жалко было смотреть. Даже передвигаться в старом тяжело было».