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Вольер с джакузи для крокодила Люцифера открыли в зоопарке Ростова

13 июня 2023, 10:42
Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк
Новый вольер для крокодила Люцифера открыли в зоопарке Ростова
В ростовском зоопарке открыли новый вольер для крокодила Люцифера, сообщила пресс-служба учреждения.

12 июня в ростовском зоопарке открыли новый вольер для сиамского крокодила Люцифера. Строительство вольера началось еще в 2022 году. Его площадь составила 50 квадратных метров. Внутри него находится глубокий бассейн с элементами джакузи. Сам вольер оформлен в стиле, напоминающем естественную среду обитания крокодилов.

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На открытии вольера присутствовали десятки горожан. В соцсетях они пишут: «Если честно, всегда жалко было его, теперь радуемся», «Слава тебе, Господи. Бедный крокодил, столько лет мучился», «Наконец-то. А то жалко было смотреть. Даже передвигаться в старом тяжело было».

Напомним, также 12 июня в Ростове открыли музей зоопарка.

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