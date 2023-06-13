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Облачность и похолодание до +24 градусов ожидаются в Ростове 13 июня

13 июня 2023, 05:58
Фото: 1MI
В понедельник в Ростове будет пасмурная и ветреная погода
Во вторник в Ростове будет пасмурная и ветреная погода, сообщают синоптики.

Во вторник, 13 июня, в Ростове будет пасмурная погода, осадков при этом не ожидается. Температура воздуха днем составит +24 градуса, а вечером — +17. Ветер разгонится до четырех метров в секунду.

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В среду в город вернется солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до +26 градусов днем и +18 вечером. Скорость ветра составит три метра в секунду.

Такая погода продержится в городе до конца недели.

Ранее сообщалось, что из-за аномальных холодов и мощных ливней в Ростовской области неурожай абрикосов.

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