Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Во вторник, 13 июня, в Ростове будет пасмурная погода, осадков при этом не ожидается. Температура воздуха днем составит +24 градуса, а вечером — +17. Ветер разгонится до четырех метров в секунду.
В среду в город вернется солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до +26 градусов днем и +18 вечером. Скорость ветра составит три метра в секунду.
Такая погода продержится в городе до конца недели.
Ранее сообщалось, что из-за аномальных холодов и мощных ливней в Ростовской области неурожай абрикосов.