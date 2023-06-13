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Паромную переправу восстановили в Семикаракорске Ростовской области

13 июня 2023, 11:02
Фото: 83.mchs.gov.ru
Паромную переправу восстановили в Семикаракорске Ростовской области
В Семикаракорске восстановили паромную переправу, сообщили в правительстве Ростовской области.

В Семикаракорском районе восстановили причальные сооружения. Сейчас там проводят откачку воды и профилактический ремонт. Работами занимаются специалисты «РостовАвтоДора» и собственники тросового самоходного парома «Дорожник».

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Запустить паромное сообщение в Семикаракорском районе должны после получения документов на право пассажирских перевозок. Паром обеспечит кратчайший путь из Семикаракорска в Усть-Донецк, Новочеркасск и Шахты.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области запустят регулярные речные маршруты летом 2023 года.

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