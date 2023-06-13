Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В Семикаракорском районе восстановили причальные сооружения. Сейчас там проводят откачку воды и профилактический ремонт. Работами занимаются специалисты «РостовАвтоДора» и собственники тросового самоходного парома «Дорожник».
Запустить паромное сообщение в Семикаракорском районе должны после получения документов на право пассажирских перевозок. Паром обеспечит кратчайший путь из Семикаракорска в Усть-Донецк, Новочеркасск и Шахты.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области запустят регулярные речные маршруты летом 2023 года.