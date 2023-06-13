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Пациент выпал из окна больницы в Донецке в Ростовской области

13 июня 2023, 07:13
Фото: rostovgazeta.ru
Кусты спасли от гибели выпавшего из окна больницы мужчину в Ростовской области
В Донецке Ростовской облатси пациент местной больницы едва не погиб, упав с четвертого этажа, пишут местные СМИ.

Трагическое происшествие едва не произошло в Донецке Ростовской области 12 июня. Пациент местной ЦГБ на улице Суворова разбил окно одной из палат на четвертом этаже и упал вниз, пишет местная газета «Новость».

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Мужчина приземлился в кусты и благодаря этому не разбился насмерть, однако получил множество травм. Сейчас его снова вернули в палату. Примечательно, что в ЦГБ он изначально поступил также в хирургическое отделение.

Ранее упавший с Ворошиловского моста ростовчанин умер в реанимации.

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