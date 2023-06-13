Пациент выпал из окна больницы в Донецке в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Трагическое происшествие едва не произошло в Донецке Ростовской области 12 июня. Пациент местной ЦГБ на улице Суворова разбил окно одной из палат на четвертом этаже и упал вниз, пишет местная газета «Новость».
Мужчина приземлился в кусты и благодаря этому не разбился насмерть, однако получил множество травм. Сейчас его снова вернули в палату. Примечательно, что в ЦГБ он изначально поступил также в хирургическое отделение.
Ранее упавший с Ворошиловского моста ростовчанин умер в реанимации.