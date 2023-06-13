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Перепады температур от +7 до +32 градусов ожидаются в Ростовской области

13 июня 2023, 10:26
Фото: Ashlyn Ciara/unsplash.com
Перепады температур от +7 до +32 градусов ожидаются в Ростовской области
На этой неделе в Ростовской области ожидаются значительные перепады температур, сообщили синоптики.

На этой неделе в Ростовской области ожидается пасмурная погода. Во вторник, 13 мая, в регионе пройдут небольшие дожди с грозами. Скорость ветра в непогоду увеличится до 20-23 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +23 градуса, а вечером — +14. На севере региона может похолодать до +7 градусов.

14 и 15 июня в области также пройдут дожди, однако воздух прогреется до +30 градусов днем. На юге и востоке области потепление достигнет +32 градусов. К вечеру похолодает до +10 — +14 градусов.

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Ближе к выходным осадки прекратятся. Средняя температура воздуха днем составит +28 градусов, а ночью — +19.

Напомним, в Ростове таксисты вдвое увеличили цены из-за ливня 13 июня.

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