На этой неделе в Ростовской области ожидается пасмурная погода. Во вторник, 13 мая, в регионе пройдут небольшие дожди с грозами. Скорость ветра в непогоду увеличится до 20-23 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +23 градуса, а вечером — +14. На севере региона может похолодать до +7 градусов.