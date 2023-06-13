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Подполковник Владимир Бутенко из Ростовской области погиб в ходе спецоперации

13 июня 2023, 09:05
Фото: mil.ru
Подполковник Владимир Бутенко из Ростовской области погиб в ходе спецоперации
В боях спецоперации погиб 52-летний подполковник из Ростовской области Владимир Бутенко, пишут СМИ.

В ходе спецоперации погиб 52-летний подполковник из Ростовской области Владимир Бутенко. Смертельное ранение он получил, выполняя боевую задачу.

Бутенко является уроженцем хутора Полстяной Зимовниковского района. Он окончил Азово-Черноморский институт механизации сельского хозяйства. Офицер был кандидатом наук, доцентом Общевойсковой академии Вооружённых сил Российской Федерации.

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Фото: Donday

Donday пишет, что за мужество и храбрость подполковник получил медаль «За отвагу».

Официально о гибели военного Минобороны не сообщало. Информация уточняется.

Вчера стало известно, что в ходе спецоперации погиб 38-летний житель Ростовской области Алексей Хизов.

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