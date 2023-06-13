Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В ходе спецоперации погиб 52-летний подполковник из Ростовской области Владимир Бутенко. Смертельное ранение он получил, выполняя боевую задачу.
Бутенко является уроженцем хутора Полстяной Зимовниковского района. Он окончил Азово-Черноморский институт механизации сельского хозяйства. Офицер был кандидатом наук, доцентом Общевойсковой академии Вооружённых сил Российской Федерации.
Donday пишет, что за мужество и храбрость подполковник получил медаль «За отвагу».
Официально о гибели военного Минобороны не сообщало. Информация уточняется.
Вчера стало известно, что в ходе спецоперации погиб 38-летний житель Ростовской области Алексей Хизов.