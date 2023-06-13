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Президент Путин утвердил денонсацию договора с Украиной об Азовском море

13 июня 2023, 15:54
Фото: rostovgazeta.ru
Президент Путин утвердил денонсацию договора с Украиной об Азовском море
Президент Владимир Путин подписал документ о денонсации договора России с Украиной о сотрудничестве в сфере использования Азовского моря и Керченского пролива, документ появился на портале правовой информации.

Во вторник, 13 июня, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который прекращает действие договора с украиной о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Основание для прекращения действия договора, заключенного 20 лет назад, стала утрата Украиной статуса прибрежного государства из-за принятия в состав России ЛДНР, Запорожья и Херсонской области.

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Закон вступил в законную силу в день опубликования.

Отмечается, что основной целью договора в прошлом было не только экономическое развитие стран-соседей, но также сохранение акватории моря как единого хозяйственного и природного комплекса.

Ранее между Ростовской областью и ЛНР убрали границы.

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