Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
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Updated Сегодня, 15:56
Во вторник, 13 июня, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который прекращает действие договора с украиной о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива.
Основание для прекращения действия договора, заключенного 20 лет назад, стала утрата Украиной статуса прибрежного государства из-за принятия в состав России ЛДНР, Запорожья и Херсонской области.
Закон вступил в законную силу в день опубликования.
Отмечается, что основной целью договора в прошлом было не только экономическое развитие стран-соседей, но также сохранение акватории моря как единого хозяйственного и природного комплекса.
Ранее между Ростовской областью и ЛНР убрали границы.