РЭО: В Приморье построят предприятия по утилизации пенополистирола и пенополиэтилена

Как заявил Денис Буцаев, гендиректор Российского экологического оператора (РЭО), будущие резиденты экопромышленного парка в Приморье — предприятия «Экопромпродукт» и «Эко-Сервис» — запланировали построить на его территории производственные комплексы по утилизации пенополистирола и пенополиэтилена, мощность которых будет достигать 250 тонн в год. На заводах планируется производить вторичные полистирол и полиэтилен, в том числе в гранулированной форме, а также плиты для теплоизоляции. Мощность предприятия, на котором будут осуществлять утилизацию стеклотары, составит 3000 тонн в год — здесь планируется производить гранулированное пеностекло.