РЭО: В Приморье построят предприятия по утилизации пенополистирола и пенополиэтилена

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
Как заявил Денис Буцаев, гендиректор Российского экологического оператора (РЭО), будущие резиденты экопромышленного парка в Приморье — предприятия «Экопромпродукт» и «Эко-Сервис» — запланировали построить на его территории производственные комплексы по утилизации пенополистирола и пенополиэтилена, мощность которых будет достигать 250 тонн в год. На заводах планируется производить вторичные полистирол и полиэтилен, в том числе в гранулированной форме, а также плиты для теплоизоляции. Мощность предприятия, на котором будут осуществлять утилизацию стеклотары, составит 3000 тонн в год — здесь планируется производить гранулированное пеностекло.
По словам Олега Шияновского, директора по технологиям РЭО, в настоящее время материалы, которые будут производить резиденты экопромпарка, широко используются в строительной отрасли. Благодаря устойчивости вторичного полистирола к воздействию солнечных лучей его можно применять в производстве изделий, предназначенных для эксплуатации на открытом воздухе. Гранулы пеностекла, устойчивые к горению, успешно применяются в строительной отрасли в качестве утепляющего материала. Обладающий высокой температурой плавления вторичный полиэтилен используется в производстве водопроводных труб, изоляционных материалов для кабелей, а также термоусадочных материалов. Об этом информирует vostokmedia.com.
По заявлению зампредседателя регионального правительства Елены Пархоменко, важной задачей является достижение показателей, установленных национальным проектом «Экология», по сокращению объемов захораниваемых отходов. Чтобы достичь этой цели, следует не только создать соответствующие производства, но и сформировать целое направление, наладив процессы сбора отходов и их переработки. Данная деятельность успешно ведется в Приморском крае — сейчас это происходит более оперативно благодаря мерам поддержки отрасли.
Всего на территории России планируют построить восемь экопромпарков: в Приморье, на Кубани и Ставрополье, а также в Подмосковье, Ленинградской, Новосибирской, Нижегородской и Челябинской областях.
Экопромышленные парки способствуют построению в России экономики замкнутого цикла, а также ускоряют достижение целей нацпроекта «Экология» по снижению на 50% объемов захоронения отходов на полигонах.