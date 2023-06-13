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Падение смертности и увеличение миграции за рубеж зафиксировали в Ростовской области

13 июня 2023, 05:27
Фото: 1MI
В Ростовской области смертность снова превысила рождаемость
В Ростовской области смертность снова превысила рождаемость, а также увеличилась миграция за рубеж, заявили в правительстве региона.

Правительство Ростовской области рассказала об итогах демографической политики в регионе в 2022 году. Выяснилось, что в области стали чаще заключать браки. Так, в 2022 году семьями стали 29,4 тысячи пар. Это на 14,7% больше, чем годом ранее. Тогда брак заключили 25,7 тысячи пар.

При этом уровень рождаемости в регионе все больше снижается. В прошлом году на свет появились 32,8 тысячи детей. Годом ранее новорожденных было гораздо больше — 35,8 тысячи. При этом в Ростовской области высоким остается показатель смертности. Он почти в два раза превышает рождаемость. Так, в 2022 году показатель смертности составил 60,8 тысячи. Годом ранее он был еще выше — 78,6 тысячи.

Власти объясняют естественную убыль населения итогами пандемии и низким уровнем рождаемости, из-за которого в регионе не восполняются людские потери.

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Также в отчете правительства региона указывается, что в 2022 году увеличился отток населения в страны дальнего зарубежья. При этом основная волна миграции, по словам властей, пришлась на первые шесть месяцев прошлого года.

Ранее сообщалось, что смертность от наркотиков в Ростовской области выросла в четыре раза.

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