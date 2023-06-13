При этом уровень рождаемости в регионе все больше снижается. В прошлом году на свет появились 32,8 тысячи детей. Годом ранее новорожденных было гораздо больше — 35,8 тысячи. При этом в Ростовской области высоким остается показатель смертности. Он почти в два раза превышает рождаемость. Так, в 2022 году показатель смертности составил 60,8 тысячи. Годом ранее он был еще выше — 78,6 тысячи.