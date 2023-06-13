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Ростов заключил контракт на поставку 20 электробусов за 924 миллиона рублей

13 июня 2023, 16:26
Фото: rostov-gorod.ru
Ростов заключил контракт на поставку 20 электробусов за 924 миллиона рублей
В Ростове определили поставщика электробусов общей стоимостью 924 миллиона рублей, информация об этом появилась на портале госзакупок.

В начале мая МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова» выступила заказчиком аукциона для поисков поставщика электробусов. Стоимость контракта составляла более 900 миллионов рублей.

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За эти деньги исполнителю нужно было осуществить поставку 20 автобусов, которые используют для движения электрическую батарею. Согласно ООЗ, в салоне электробуса должно быть 35-39 посадочных мест, а общая вместимость составлять не менее 85 человек. Сам автобус должен быть низкопольным, чтобы подходить для перевозки маломобильных групп населения и детских колясок.

В итоге победителем конкурса стало ООО «ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР „ЮГ“», который согласился поставить автобусы за 924 миллиона рублей. Контракт необходимо выполнить до 31 декабря текущего года.

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