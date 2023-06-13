Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
В начале мая МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова» выступила заказчиком аукциона для поисков поставщика электробусов. Стоимость контракта составляла более 900 миллионов рублей.
За эти деньги исполнителю нужно было осуществить поставку 20 автобусов, которые используют для движения электрическую батарею. Согласно ООЗ, в салоне электробуса должно быть 35-39 посадочных мест, а общая вместимость составлять не менее 85 человек. Сам автобус должен быть низкопольным, чтобы подходить для перевозки маломобильных групп населения и детских колясок.
В итоге победителем конкурса стало ООО «ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР „ЮГ“», который согласился поставить автобусы за 924 миллиона рублей. Контракт необходимо выполнить до 31 декабря текущего года.