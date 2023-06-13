За эти деньги исполнителю нужно было осуществить поставку 20 автобусов, которые используют для движения электрическую батарею. Согласно ООЗ, в салоне электробуса должно быть 35-39 посадочных мест, а общая вместимость составлять не менее 85 человек. Сам автобус должен быть низкопольным, чтобы подходить для перевозки маломобильных групп населения и детских колясок.