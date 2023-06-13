Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Во вторник, 13 июня, в Госдуму поступил пакет изменений в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Инициаторы в пояснительной записке объяснили, что внесение изменений связано с участившимися случаями нападения собак, в том числе с летальными исходами. Депутаты Госдумы уверены, что эти поправки позволят устранить пробелы в законодательстве относительно содержания и разведения потенциально опасных пород собак, которых в настоящий момент всего 12. Среди них упоминаются популярные породы вроде бразильского бульдога, волко-собачьих гибридов, волкособа, булли кутта и питбульмастифа.
В документах предлагается ввести лицензию на содержание и разведение этих собак, при этом для получения лицензии необходимо будет предоставить не только паспорт, но также справки об отсутствии наркотической и алкогольной зависимости и болезней психики, справку о прохождении кинологических спецкурсов, а также заключение о том, что площади жилища достаточно для содержания собаки. Также потребуется согласие всех собственников жилья.
Более того, круг физических и юридических лиц, которые смогут легально владеть опасными породами собак, будет сильно ограничен. Так владельцами потенциально опасных пород собак смогут стать только совершеннолетние граждане, которые получили лицензию, а также кинологические, оленеводческие и охотничьи предприятия и военизированные организации.
«Виновными в агрессии животных против людей, в первую очередь, являются заводчики, которые легкомысленно относятся к содержанию и разведению потенциально опасных собак», — уточняется в пояснительной записке. Инициаторы законопроекта утверждают, что внесение поправок в законопроект позволит повысить уровень безопасности населения.
Ранее в Ростовской области свора агрессивных собак напала на пожилого врача.