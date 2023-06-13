В документах предлагается ввести лицензию на содержание и разведение этих собак, при этом для получения лицензии необходимо будет предоставить не только паспорт, но также справки об отсутствии наркотической и алкогольной зависимости и болезней психики, справку о прохождении кинологических спецкурсов, а также заключение о том, что площади жилища достаточно для содержания собаки. Также потребуется согласие всех собственников жилья.