Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
С инициативой об отмене домашнего задания в школах на минувшей неделе выступил депутат Госдумы Владислав Дванков. Он мотивировал это тем, что объем задаваемого на дом материала школьникам настолько большой, что дети просто не успевают заниматься чем-то еще.
Как рассказала Наталья Богданова, речь об отмене домашних заданий в школе идет давно.
«Самые частые аргументы — домашнее задание отнимает у ребенка много времени и становится головной болью для родителей», — говорит Наталья.
Учитель объясняет, что согласно нормативам, объем домашнего задания не должен быть больше 30% от пройденного на уроке материала.
«Домашнее задание нужно для того, чтобы ребенок запомни материал. На уроке учитель объясняет теорию, затем практикуется вместе с классом. Дома ребенок должен вспомнить урок и сделать задание сам. Это показывает, что он усвоил информацию и умеет ее применять», — объясняет учитель.
Наталья Богданова добавляет, что выполнение домашних заданий приучает школьников к самостоятельности.
Ранее RostovGazeta писала о том, что школу затопило в Ростовской области после дождей днем 2 июня.