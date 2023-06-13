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Ростовский учитель объяснил, почему нельзя отменять домашние задания школьникам

13 июня 2023, 07:29
Фото: 1MI
Ростовский учитель объяснил, почему нельзя отменять домашнее задание школьникам
В Госдуме предложили отменить домашнее задание, но с этим не согласны сами учителя. По мнению учителя одной из ростовских школ Натальи Богдановой, объем домашнего задания не должен превышать 30% от пройденного на уроке материала, об этом она рассказала корреспонденту RostovGazeta.

С инициативой об отмене домашнего задания в школах на минувшей неделе выступил депутат Госдумы Владислав Дванков. Он мотивировал это тем, что объем задаваемого на дом материала школьникам настолько большой, что дети просто не успевают заниматься чем-то еще.

Как рассказала Наталья Богданова, речь об отмене домашних заданий в школе идет давно.

«Самые частые аргументы — домашнее задание отнимает у ребенка много времени и становится головной болью для родителей», — говорит Наталья.

Учитель объясняет, что согласно нормативам, объем домашнего задания не должен быть больше 30% от пройденного на уроке материала.

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«Домашнее задание нужно для того, чтобы ребенок запомни материал. На уроке учитель объясняет теорию, затем практикуется вместе с классом. Дома ребенок должен вспомнить урок и сделать задание сам. Это показывает, что он усвоил информацию и умеет ее применять», — объясняет учитель.

Наталья Богданова добавляет, что выполнение домашних заданий приучает школьников к самостоятельности.

Ранее RostovGazeta писала о том, что школу затопило в Ростовской области после дождей днем 2 июня.

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#Анна Ивченко#Школа#Образование#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону
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