В Госдуме предложили отменить домашнее задание, но с этим не согласны сами учителя. По мнению учителя одной из ростовских школ Натальи Богдановой, объем домашнего задания не должен превышать 30% от пройденного на уроке материала, об этом она рассказала корреспонденту RostovGazeta.

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