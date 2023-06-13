С 10 июня на западном подъезде Ростова открыли движение по четырем полосам

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
Вечером 13 июня пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» предоставила информацию о том, что с 10 июня запустили движение по четырем полосам между с третьего по шестой километры федеральной трассы А-135. Это удалось благодаря ремонту участка с нулевого по шестой километры западного подъезда Ростова.
Власти Ростовской области сообщили, что рабочие закончили замену дорожного покрытия, а также привели в нормативное состояние обочины, освещение, установили барьеры и нанесли разметку. Пока продолжаются работы на съезде к улице Фермерской в Батайске.
В пресс-службе напомнили, что капремонт начали в прошлом году, одной из его целей является ликвидация опасного левого поворота, который пересекает встречные потоки автомобилей.
Ранее стало известно, почему задерживают открытие обхода Аксая.