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С 10 июня на западном подъезде Ростова открыли движение по четырем полосам

13 июня 2023, 17:28
Фото: .donland.ru
С 10 июня на западном подъезде Ростова открыли движение по четырем полосам
Движение по западному подъезду к Ростову от трассы М-4 «Дон» открыли по четырем полосам, об этом рассказали в правительстве Ростовской области.

Вечером 13 июня пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» предоставила информацию о том, что с 10 июня запустили движение по четырем полосам между с третьего по шестой километры федеральной трассы А-135. Это удалось благодаря ремонту участка с нулевого по шестой километры западного подъезда Ростова.

Власти Ростовской области сообщили, что рабочие закончили замену дорожного покрытия, а также привели в нормативное состояние обочины, освещение, установили барьеры и нанесли разметку. Пока продолжаются работы на съезде к улице Фермерской в Батайске.

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В пресс-службе напомнили, что капремонт начали в прошлом году, одной из его целей является ликвидация опасного левого поворота, который пересекает встречные потоки автомобилей.

Ранее стало известно, почему задерживают открытие обхода Аксая.

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