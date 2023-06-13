С 10 июня на западном подъезде Ростова открыли движение по четырем полосам

Вечером 13 июня пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» предоставила информацию о том, что с 10 июня запустили движение по четырем полосам между с третьего по шестой километры федеральной трассы А-135. Это удалось благодаря ремонту участка с нулевого по шестой километры западного подъезда Ростова.