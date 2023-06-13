СМИ: Возник пожар в районе Краснодарского нефтеперерабатывающего завода

В борьбе с пожаром участвовали 131 человек и 26 единиц техники от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), включая 97 человек и 17 единиц техники от МЧС России, как сообщает пресс-служба.