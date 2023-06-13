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СМИ: Возник пожар в районе Краснодарского нефтеперерабатывающего завода

13 июня 2023, 11:19
По информации, опубликованной в Telegram-канале администрации Краснодара, произошел пожар в районе Краснодарского нефтеперерабатывающего завода. Колонны, предназначенные для переработки дизельного топлива, загорелись на улице Захарова, на территории завода.

Администрация указывает, что причиной возгорания стал сброс на факельный стояк. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, и на данный момент огонь ликвидирован, пишет газета «Известия».

В борьбе с пожаром участвовали 131 человек и 26 единиц техники от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), включая 97 человек и 17 единиц техники от МЧС России, как сообщает пресс-служба.

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