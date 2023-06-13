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Таксисты вдвое задрали цены в Ростове из-за ливня 13 июня

13 июня 2023, 09:39
Фото: Tom Morbey/unsplash.com
Таксисты вдвое задрали цены в Ростове из-за ливня 13 июня
В Ростове стоимость поездки на такси увеличилась в два раза на фоне мощного ливня, сообщает сервис «Яндекс. Такси».

Днем 13 июня в Ростове начался мощный ливень. Местами он сопровождается градом размером с горох. Метеорологи сообщают, что дождь в городе будет идти еще, как минимум, два часа.

Мощный ливень с градом накрыл Ростов днем 13 июня
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На этом фоне в Ростове в два раза подорожало такси. Сейчас поездка из Западного в центр обойдется не дешевле 500 рублей. Перемещение внутри одного района стоит в среднем 300 рублей. Жителям Сельмаша за поездку в центр придется отдать 600 рублей. Чуть дороже заплатят за путь в Ростов батайчане.

Напомним, пасмурная погода сохранится в Ростове всю неделю.

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