На этом фоне в Ростове в два раза подорожало такси. Сейчас поездка из Западного в центр обойдется не дешевле 500 рублей. Перемещение внутри одного района стоит в среднем 300 рублей. Жителям Сельмаша за поездку в центр придется отдать 600 рублей. Чуть дороже заплатят за путь в Ростов батайчане.