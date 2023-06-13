Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Днем 13 июня в Ростове начался мощный ливень. Местами он сопровождается градом размером с горох. Метеорологи сообщают, что дождь в городе будет идти еще, как минимум, два часа.
На этом фоне в Ростове в два раза подорожало такси. Сейчас поездка из Западного в центр обойдется не дешевле 500 рублей. Перемещение внутри одного района стоит в среднем 300 рублей. Жителям Сельмаша за поездку в центр придется отдать 600 рублей. Чуть дороже заплатят за путь в Ростов батайчане.
Напомним, пасмурная погода сохранится в Ростове всю неделю.