rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:50

Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

Изображение материала

В парке имени Вити Черевичкина в июне открыли детский бассейн

13 июня 2023, 14:50
Фото: rostov-gorod.ru
В парке имени Вити Черевичкина в июне открыли детский бассейн
В Ростове-на-Дону в парке имени Вити Черевичкина этим летом открыли детский плескательный бассейн, сообщили в городской администрации.

К июню в парке провели расконсервацию бассейна, благоустроили территорию, установили душевые кабины и туалеты. Экспертиза подтвердила. что вода в детском бассейне соответствует всем санитарным нормам.

Чаша бассейна имеет разную глубину — 60 и 90 сантиметров. Каждое лето объект посещают больше 4 тысяч юных купальщиков, при этом порядка 120 детей с ограниченными возможностями могут заниматься в бассейне бесплатно.

Спорткомплекс с двумя бассейнами построят в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Также в парке на территории бассейна организуются развлекательные и праздничные мероприятия для детей. Каждый год здесь проходит праздник «Нептуна», игры на воде, утренние зарядки и другие активности.

Ранее в Ростовском-на-Дону зоопарке открыли вольер с джакузи для крокодила Люцифера.

Читайте также:
Жителям Ростова разрешили купаться только на двух городских пляжахЛучшие места для отдыха летом 2023 года в Ростовской областиВыставка работ художников Донбасса открылась в Ростове-на-Дону
#Елена Янкевич#Места для туристов в Ростове#Места для купаний#Пляжи Ростова-на-Дону#Лето 2023#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Касается каждого
Подпишитесь
Жители Цимлянского района раскритиковали власти из-за похорон погибшего на СВО
Сегодня, 12:24
В Ростове без горячей воды 13 июня остаются жильцы 64 многоквартирных домов
Сегодня, 12:05
В Ростове могут позволить строить дома высотой до 32 этажей на левом берегу Дона
Сегодня, 11:25
Грабитель в Ростовской области избил сотрудников полиции при попытке задержания
Сегодня, 11:03
Перепады температур от +7 до +32 градусов ожидаются в Ростовской области
Сегодня, 10:26
Глава «Женщин Дона» получала деньги от США на организацию беспорядков в Новочеркасске
Сегодня, 10:19