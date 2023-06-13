В парке имени Вити Черевичкина в июне открыли детский бассейн

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
К июню в парке провели расконсервацию бассейна, благоустроили территорию, установили душевые кабины и туалеты. Экспертиза подтвердила. что вода в детском бассейне соответствует всем санитарным нормам.
Чаша бассейна имеет разную глубину — 60 и 90 сантиметров. Каждое лето объект посещают больше 4 тысяч юных купальщиков, при этом порядка 120 детей с ограниченными возможностями могут заниматься в бассейне бесплатно.
Также в парке на территории бассейна организуются развлекательные и праздничные мероприятия для детей. Каждый год здесь проходит праздник «Нептуна», игры на воде, утренние зарядки и другие активности.
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