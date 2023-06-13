В рамках выставки RosUpack 2023 прошла презентация продукции Пермской ЦБК

Эксперты обратили внимание на лидирующие позиции целлюлозно-бумажной промышленности в экономике страны по количеству вовлекаемых в повторный оборот отходов. Сегодня в стране перерабатывается более 60 процентов макулатуры. По словам председателя совета директоров ПЦБК Александра Бойченко, благодаря механизму расширенной ответственности производителя (РОП) можно будет значительно повысить этот процент. Отмечается, что система РОП должна заработать уже в следующем году. Она предполагает, что ответственность за утилизацию упаковки в полном объеме будут нести ее производители.