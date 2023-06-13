В рамках выставки RosUpack 2023 прошла презентация продукции Пермской ЦБК

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Свою продукцию на выставке презентовала и Пермская ЦБК, пишет properm.ru. Представители компании приняли участие в деловой программе Форума производителей и потребителей упаковки и отраслевой конференции «Растительные полимеры — новая нефть». В повестку мероприятия были включены вопросы импортозамещения, роли государственных и финансовых институтов для развития отечественного рынка и перспективы развития целлюлозно-бумажной отрасли страны в новых экономических условиях.
Эксперты обратили внимание на лидирующие позиции целлюлозно-бумажной промышленности в экономике страны по количеству вовлекаемых в повторный оборот отходов. Сегодня в стране перерабатывается более 60 процентов макулатуры. По словам председателя совета директоров ПЦБК Александра Бойченко, благодаря механизму расширенной ответственности производителя (РОП) можно будет значительно повысить этот процент. Отмечается, что система РОП должна заработать уже в следующем году. Она предполагает, что ответственность за утилизацию упаковки в полном объеме будут нести ее производители.
«Ежегодно в России образуется 50 млн тонн твёрдых коммунальных отходов, из этого числа перерабатывается 5 млн тонн макулатуры. То есть 10% мы уже перевели в циклическую экономику, и в ближайшие три года этот показатель должен возрасти до 50%», — сообщил Александр Бойченко. При этом он отметил, что данная задача была поставлена на уровне президента России и правительства.
Предполагается, что в первую очередь нужно будет обеспечить развитие малых предприятий, специализирующихся на работе с ТКО. Такие компании должны быстрее получать лицензию на ведение деятельности. В то же время необходимо создавать подходящие условия для реализации продукции из вторсырья.
На конференции выступил и гендиректор ПЦБК Юрий Марков. Глава компании рассказал о планах установить на картонно-бумажном производстве новый напорный ящик, который позволит улучшить технологичность ролевого сырья и повысить скорость работы гофроагрегатов. Кроме напорного ящика, планируют установить новый каландр для выработки продукции на экспорт. Это оборудование обеспечит производство картона с гладкой поверхностью, а также четкость нанесения печати.
На выставке прошли переговоры между представителями технологического предприятия «Юнь Чоу» (КНР) и Пермской ЦБК. Стороны сотрудничают в сфере поставок оборудования на производство в Перми и экспорта тарных картонов с предприятия в Китай.