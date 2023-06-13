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В Ростове без горячей воды 13 июня остаются жильцы 64 многоквартирных домов

13 июня 2023, 12:05
Фото: unsaplash.com
В Ростове без горячей воды 13 июня остаются жильцы 64 многоквартирных домов
В Ростове без горячей воды по-прежнему остаются 64 дома в центре и на западе города, об этом сообщили в администрации.

Во вторник, 13 июня, по результатам очередной проверки Департамента ЖКХ Ростова удалось подтвердить, что без горячего водоснабжения с 7 июня остаются 64 из 1375 домов, в которых отключили горячую воду ради профилактических работ.

Для скорого восстановления водоснабжения работы на участках теплосетей, подключенных к этим домам, проводят в усиленном режиме. Так, например, рабочие устранили повторные дефекты на коллекторах по улице 2-й Краснодарской, проспекту Коммунистическому.

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Власти обещают восстановить подачу горячей воды к 21 июня. После завершения ремонта теплотрасс горячая вода вернется в дома по проспектам Стачки, Коммунистическому, улице 2-й Краснодарской, Зорге и в остальные дома.

В центральной части города ведутся работы по устранению дефектов на 3 участках — на пересечениях пер. Соборного и ул. Текучева, ул. Филимоновской и пер. Халтуринского, а также по ул. Пушкинской, 22.

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