Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Во вторник, 13 июня, по результатам очередной проверки Департамента ЖКХ Ростова удалось подтвердить, что без горячего водоснабжения с 7 июня остаются 64 из 1375 домов, в которых отключили горячую воду ради профилактических работ.
Для скорого восстановления водоснабжения работы на участках теплосетей, подключенных к этим домам, проводят в усиленном режиме. Так, например, рабочие устранили повторные дефекты на коллекторах по улице 2-й Краснодарской, проспекту Коммунистическому.
Власти обещают восстановить подачу горячей воды к 21 июня. После завершения ремонта теплотрасс горячая вода вернется в дома по проспектам Стачки, Коммунистическому, улице 2-й Краснодарской, Зорге и в остальные дома.
В центральной части города ведутся работы по устранению дефектов на 3 участках — на пересечениях пер. Соборного и ул. Текучева, ул. Филимоновской и пер. Халтуринского, а также по ул. Пушкинской, 22.