В Ростове могут позволить строить дома высотой до 32 этажей на левом берегу Дона

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Напомним, в начале марта стало известно, что на левом берегу Дона появятся как минимум два микрорайона, численность населения в которых будет превышать 30 тысяч человек.
Изначально власти сообщали, что максимальная высота застройки не будет превышать 25 этажей, однако, согласно данным портала 161.py, уже сейчас Департамент архитектуры и градостроительства Ростова выдвинул инициативу по увеличению предельной этажности до 100 метров (32 этажей).
Изменения будут касаться зон общественно-жилого назначения на левом берегу Дона, в частности участков в границах Восточного шоссе с железной дорогой, а также Гребного канала и зон застройки, где заявленная высота зданий составляла 25 этажей.
«Профильная комиссия одобрила предложение департамента архитектуры», — сказано в сообщении.
Ранее ростовчане заявили, что инфраструктура и экология города уже не выдерживает текущих темпов застройки.