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В Ростове могут позволить строить дома высотой до 32 этажей на левом берегу Дона

13 июня 2023, 11:25
Фото: Hush Naidoo Jade Photography/unsplash.com
В Ростове могут позволить строить дома высотой до 32 этажей на левом берегу Дона
В Ростове допустимую высоту новостроек на левом берегу Дона планируют увеличить до 100 метров, об этом сообщили донские СМИ.

Напомним, в начале марта стало известно, что на левом берегу Дона появятся как минимум два микрорайона, численность населения в которых будет превышать 30 тысяч человек.

Изначально власти сообщали, что максимальная высота застройки не будет превышать 25 этажей, однако, согласно данным портала 161.py, уже сейчас Департамент архитектуры и градостроительства Ростова выдвинул инициативу по увеличению предельной этажности до 100 метров (32 этажей).

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Изменения будут касаться зон общественно-жилого назначения на левом берегу Дона, в частности участков в границах Восточного шоссе с железной дорогой, а также Гребного канала и зон застройки, где заявленная высота зданий составляла 25 этажей.

«Профильная комиссия одобрила предложение департамента архитектуры», — сказано в сообщении.

Ранее ростовчане заявили, что инфраструктура и экология города уже не выдерживает текущих темпов застройки.

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