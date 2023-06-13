Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
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Updated Сегодня, 18:43
В Ростове в очередной раз сдвинули сроки восстановления горячего водоснабжений жителям западной и центральной части города. Если до этого крайним сроком завершения работ называли 12 июня, то теперь «дедлайн» перенесли на 21 июня.
Причиной этого власти и «РТС» назвали многочисленные дефекты на сетях теплоснабжения, которые обнаружили в результате гидравлических испытаний.
Администрация потребовала от ООО «Ростовские тепловые сети» увеличить количество бригад, чтобы вернуть горячую воду в дома горожан в кратчайшие сроки. Чуть больше повезло жителям улицы Мечникова — им пообещали устранить проблемы и восстановить водоснабжение к 14 июня.
Во вторник, 13 июня, стало известно, что на левом берегу Дона в Ростове собираются построить девятиэтажную гостиницу.
Для реализации проекта застройщик даже обратился к местным органам власти, чтобы изменить правила землепользования и застройки Левобережья. Теперь у Левобережного парка появится отель, рассчитанный на 526 постояльцев, более того, у него будет собственная зеленая зона с клумбами, деревьями, а также парковка и несколько общественных помещений.
Застройщиком гостиницы называют бизнесмена Геворга Карапетяна, который выкупил недостроенный аквапарк у другого предпринимателя и теперь построит здесь отель.
Увеличение высотности застройки коснулось не только гостиницы, но и будущих жилых кварталов Левобережья.
Согласно информации донских СМИ, ДАиГ Ростова-на-Дону выдвинул на обсуждение предложение об увеличении допустимой высотности жилых зданий на левом берегу Дона.
Если раньше нормы строительства позволяли возводить дома высотой до 25 этажей, то сейчас застройщики замахнулись на 32 этажа — это 100-метровые здания.
Уточняется, что увеличение предельной этажности будет касаться только общественно-жилых зон комплексной застройки, а значит, речь идет о территориях рядом с Восточным шоссе, железной дорогой и Гребным каналом. Члены профильной комиссии одобрили эту инициативу.