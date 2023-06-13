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В Ростове не могут вернуть горячую воду жителям, но застраивают Левобережье высотками

13 июня 2023, 18:41
Фото: Pavel Neznanov/unsplash.com
В Ростове не могут вернуть горячую воду жителям, но застраивают Левобережье высотками
В Ростове меняют нормативы застройки левого берега Дона в пользу бизнеса и в очередной раз перенесли сроки восстановления горячего водоснабжения жителям ЗЖМ и центра города.

Еще недельку, еще две…

В Ростове в очередной раз сдвинули сроки восстановления горячего водоснабжений жителям западной и центральной части города. Если до этого крайним сроком завершения работ называли 12 июня, то теперь «дедлайн» перенесли на 21 июня.

Причиной этого власти и «РТС» назвали многочисленные дефекты на сетях теплоснабжения, которые обнаружили в результате гидравлических испытаний.

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Администрация потребовала от ООО «Ростовские тепловые сети» увеличить количество бригад, чтобы вернуть горячую воду в дома горожан в кратчайшие сроки. Чуть больше повезло жителям улицы Мечникова — им пообещали устранить проблемы и восстановить водоснабжение к 14 июня.

Гостиничный бизнес на высоте

Во вторник, 13 июня, стало известно, что на левом берегу Дона в Ростове собираются построить девятиэтажную гостиницу.

Фото: 1MI

Для реализации проекта застройщик даже обратился к местным органам власти, чтобы изменить правила землепользования и застройки Левобережья. Теперь у Левобережного парка появится отель, рассчитанный на 526 постояльцев, более того, у него будет собственная зеленая зона с клумбами, деревьями, а также парковка и несколько общественных помещений.

Застройщиком гостиницы называют бизнесмена Геворга Карапетяна, который выкупил недостроенный аквапарк у другого предпринимателя и теперь построит здесь отель.

Не вширь, так ввысь

Увеличение высотности застройки коснулось не только гостиницы, но и будущих жилых кварталов Левобережья.

Согласно информации донских СМИ, ДАиГ Ростова-на-Дону выдвинул на обсуждение предложение об увеличении допустимой высотности жилых зданий на левом берегу Дона.

Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru

Если раньше нормы строительства позволяли возводить дома высотой до 25 этажей, то сейчас застройщики замахнулись на 32 этажа — это 100-метровые здания.

Уточняется, что увеличение предельной этажности будет касаться только общественно-жилых зон комплексной застройки, а значит, речь идет о территориях рядом с Восточным шоссе, железной дорогой и Гребным каналом. Члены профильной комиссии одобрили эту инициативу.

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