Для реализации проекта застройщик даже обратился к местным органам власти, чтобы изменить правила землепользования и застройки Левобережья. Теперь у Левобережного парка появится отель, рассчитанный на 526 постояльцев, более того, у него будет собственная зеленая зона с клумбами, деревьями, а также парковка и несколько общественных помещений.