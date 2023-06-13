В Ростове в рамках фестиваля “Про Любовь” дома украсили 10 новых муралов

Telegram-канал «Это Ростов» объявил, что улицы города к 13 июня украсили 10 муралов. Художники изобразили на стенах домов рисунки площадью около 100 квадратных метров, на них изображены птицы, люди, влюбленная пара с лошадью, абстракции и другие интересные сюжеты.