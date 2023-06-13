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В Ростове в рамках фестиваля «Про Любовь» дома украсили 10 новых муралов

13 июня 2023, 15:38
Фото: Фестиваль уличного искусства "про Любовь"
В Ростове в рамках фестиваля “Про Любовь” дома украсили 10 новых муралов
В Ростове художники закончили работу над 10 муралами, которые появились на фасадах домов в центре города, информация об этом появилась в соцсетях.

Telegram-канал «Это Ростов» объявил, что улицы города к 13 июня украсили 10 муралов. Художники изобразили на стенах домов рисунки площадью около 100 квадратных метров, на них изображены птицы, люди, влюбленная пара с лошадью, абстракции и другие интересные сюжеты.

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Муралы заняли стены зданий в центре города, они находятся на домах на Пушкинской, Московской, Шаумяна, Максима Горького и других улицах Ростова. Список адресов можно изучить в сообществе фестиваля «Про Любовь».

Ранее ростовскому художнику пытались отомстить за порчу картин граффитистов.

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