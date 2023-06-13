В Ростовской области продлили штормовое предупреждение на 14 июня

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
В Ростовской области вечером 13 июня и днем 14 июня ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили дончан об обильных дождях, грозе, ливнях, граде и сильном ветре скоростью до 23 метров в секунду, которые будут бушевать в Ростовской области до полудня среды, 14 июня.
Жителям Ростовской области рекомендуют быть осторожными во время вождения и прогулок по улице, поскольку сильный ветер и град способны стать причиной обрыва линий электропередач, обрушения аварийных деревьев и рекламных щитов, а дождь может создать опасную ситуацию на дорогах.
Ранее в Таганрогском заливе шторм унес рыбака.