В Ростовской области продлили штормовое предупреждение на 14 июня

В Ростовской области вечером 13 июня и днем 14 июня ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили дончан об обильных дождях, грозе, ливнях, граде и сильном ветре скоростью до 23 метров в секунду, которые будут бушевать в Ростовской области до полудня среды, 14 июня.