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В Ростовской области продлили штормовое предупреждение на 14 июня

13 июня 2023, 12:47
Фото: 03.mchs.gov.ru
В Ростовской области продлили штормовое предупреждение на 14 июня
В Ростовской области до полудня среды, 14 июня, ожидаются сильные дожди с грозами, градом и ветром скоростью до 23 метров в секунду, об этом объявили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В Ростовской области вечером 13 июня и днем 14 июня ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили дончан об обильных дождях, грозе, ливнях, граде и сильном ветре скоростью до 23 метров в секунду, которые будут бушевать в Ростовской области до полудня среды, 14 июня.

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Жителям Ростовской области рекомендуют быть осторожными во время вождения и прогулок по улице, поскольку сильный ветер и град способны стать причиной обрыва линий электропередач, обрушения аварийных деревьев и рекламных щитов, а дождь может создать опасную ситуацию на дорогах.

Ранее в Таганрогском заливе шторм унес рыбака.

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