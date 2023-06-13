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В Ростовской области участников СВО могут освободить от уголовной ответственности

13 июня 2023, 13:38
Фото: 1MI
В Ростовской области участников СВО могут освободить от уголовной ответственности
В Ростовской области участников СВО, заключивших контракт в период мобилизации, могут освободить от уголовной ответственности, информация об этом появилась на федеральном портале законопроектов.

Во вторник, 13 июня, Госдума приняла на предварительное рассмотрение законопроект «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции» .

Согласно материалам пояснительной записки, документ должен обеспечить правовые гарантии по освобождению от уголовной ответственности граждан, которые заключили контракт для несения военной службы в рядах ВС РФ в период мобилизации, военного положения или военного времени.

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Эти гарантии позволят освободить от ответственности или погасить судимость участника СВО в случае получения государственной награды или увольнения со службы. При этом контроль за этими лицами будет осуществляться силами командования воинских частей или учреждений.

«Реализация его[прим. редакции — закона] положений будет распространяться в отношении лиц, совершивших преступления до момента вступления в силу настоящего закона. Аналогичным образом это распространяется в отношении осужденных, приговоры по делам которых вступили в законную силу до момента вступления закона», — сказано в записке.

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