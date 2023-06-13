В Ростовской области участников СВО могут освободить от уголовной ответственности

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
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Updated Сегодня, 13:40
Во вторник, 13 июня, Госдума приняла на предварительное рассмотрение законопроект «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции» .
Согласно материалам пояснительной записки, документ должен обеспечить правовые гарантии по освобождению от уголовной ответственности граждан, которые заключили контракт для несения военной службы в рядах ВС РФ в период мобилизации, военного положения или военного времени.
Эти гарантии позволят освободить от ответственности или погасить судимость участника СВО в случае получения государственной награды или увольнения со службы. При этом контроль за этими лицами будет осуществляться силами командования воинских частей или учреждений.
«Реализация его[прим. редакции — закона] положений будет распространяться в отношении лиц, совершивших преступления до момента вступления в силу настоящего закона. Аналогичным образом это распространяется в отношении осужденных, приговоры по делам которых вступили в законную силу до момента вступления закона», — сказано в записке.
Ранее жителей Цимлянского района возмутило, в каких условиях прошли похороны погибшего участника СВО.