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В Таганроге зарегистрировали 36 нападений бродячих собак на людей

13 июня 2023, 15:07
Фото: pxhere.com
В Таганроге зарегистрировали 36 нападений бродячих собак на людей
На прошлой неделе в Таганроге зарегистрировали 36 случаев нападение бродячих псов на человека, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Ёрш. Таганрог» со ссылкой на главного санитарного врача Таганрога, Неклиновского, Матвеево-Курганского и Куйбышевского районов Аллу Куршакову рассказал, что жители стали чаще обращаться к медикам из-за укусов клещей и нападений бродячих собак.

Только за прошлую неделю, с 5 по 12 июня, жертвами нападений собак стали 36 горожан. Это фактически в два раза больше показателей прошлого года за аналогичный период времени: тогда зафиксировали 17 нападений. Большая часть нападений произошла в роще Дубки или рядом с ней, а также на улице Транспортной.

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Что касается нападений клещей, за прошлую неделю в Таганроге укусили 44 человека. В прошлом году за помощью медиков за аналогичный период времени обратились 28 человек. Отмечается, что в Таганроге клещей стали чаще замечать во дворах многоквартирных домов.

Ранее стало известно, кому запретят заводить потенциально опасные породы собак.

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