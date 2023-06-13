В Таганроге зарегистрировали 36 нападений бродячих собак на людей

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Портал «Ёрш. Таганрог» со ссылкой на главного санитарного врача Таганрога, Неклиновского, Матвеево-Курганского и Куйбышевского районов Аллу Куршакову рассказал, что жители стали чаще обращаться к медикам из-за укусов клещей и нападений бродячих собак.
Только за прошлую неделю, с 5 по 12 июня, жертвами нападений собак стали 36 горожан. Это фактически в два раза больше показателей прошлого года за аналогичный период времени: тогда зафиксировали 17 нападений. Большая часть нападений произошла в роще Дубки или рядом с ней, а также на улице Транспортной.
Что касается нападений клещей, за прошлую неделю в Таганроге укусили 44 человека. В прошлом году за помощью медиков за аналогичный период времени обратились 28 человек. Отмечается, что в Таганроге клещей стали чаще замечать во дворах многоквартирных домов.
Ранее стало известно, кому запретят заводить потенциально опасные породы собак.