В Таганроге зарегистрировали 36 нападений бродячих собак на людей

Только за прошлую неделю, с 5 по 12 июня, жертвами нападений собак стали 36 горожан. Это фактически в два раза больше показателей прошлого года за аналогичный период времени: тогда зафиксировали 17 нападений. Большая часть нападений произошла в роще Дубки или рядом с ней, а также на улице Транспортной.