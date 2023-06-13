Власти Батайска назвали размер выплат жертвам обрушения трибун на Гребном канале

В конце мая во время действия штормового предупреждения состоялся футбольный матч между юношескими командами Ростова и Батайска. Подростки с родителями решили спрятаться от сильного дождя на крытых трибунах, однако конструкция оказалась неустойчивой — ветер снес трибуны вместе со зрителями. Пострадали 36 человек, из них одна женщина умерла.