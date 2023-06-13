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Власти Батайска назвали размер выплат жертвам обрушения трибун на Гребном канале

13 июня 2023, 17:12
Фото: 1MI
Власти Батайска назвали размер выплат жертвам обрушения трибун на Гребном канале
Администрация Батайска выплатит семьям пострадавшим на Гребном канале дончанам по 25 тысяч рублей, близкие погибшей женщины получат 100 тысяч рублей, об этом сообщили местные СМИ.

В конце мая во время действия штормового предупреждения состоялся футбольный матч между юношескими командами Ростова и Батайска. Подростки с родителями решили спрятаться от сильного дождя на крытых трибунах, однако конструкция оказалась неустойчивой — ветер снес трибуны вместе со зрителями. Пострадали 36 человек, из них одна женщина умерла.

Стала известна личность погибшей женщины при обрушении трибун в Ростове
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Портал 161.py со ссылкой на администрацию Батайска сообщил, что пострадавшие на Гребном канале дончане и их семьи получат по 25 тысяч рублей из резервного фонда. Семья погибшей женщины получит компенсацию или помощь в размере 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, как себя чувствует мальчик, которого отправили на лечение в столицу после обрушения трибун в Ростове.

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