Власти Батайска назвали размер выплат жертвам обрушения трибун на Гребном канале

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
В конце мая во время действия штормового предупреждения состоялся футбольный матч между юношескими командами Ростова и Батайска. Подростки с родителями решили спрятаться от сильного дождя на крытых трибунах, однако конструкция оказалась неустойчивой — ветер снес трибуны вместе со зрителями. Пострадали 36 человек, из них одна женщина умерла.
Портал 161.py со ссылкой на администрацию Батайска сообщил, что пострадавшие на Гребном канале дончане и их семьи получат по 25 тысяч рублей из резервного фонда. Семья погибшей женщины получит компенсацию или помощь в размере 100 тысяч рублей.
Ранее стало известно, как себя чувствует мальчик, которого отправили на лечение в столицу после обрушения трибун в Ростове.