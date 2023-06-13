Жители улиц Извилистой, Зорге, Мечникова и Варфоломеева жаловались, что ко Дню России им так и не подключили горячую воду. Это привлекло внимание администрации города, представители которой объявили ростовчанам, что на теплосетях обнаружили многочисленные повреждения и дефекты.