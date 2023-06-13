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Власти Ростова назвали сроки подключения горячей воды домам на ЗЖМ и в центре города

13 июня 2023, 12:01
Фото: amritanshu-sikdar/unsplash
Власти Ростова назвали сроки подключения горячей воды домам на ЗЖМ и в центре города
В Ростове обещают восстановить подачу горячего водоснабжения населению до 21 июня, об этом сообщили представители администрации города в Telegram-каналах.

Напомним, накануне истек последний срок восстановления горячего водоснабжения в жилых домах на Западном жилом массиве и в центре Ростова. «РТС» обещали закончить этап гидравлических испытаний теплосетей и устранить порывы, однако не уложились в заявленные сроки, что вызвало шквал недовольных комментариев ростовчан.

Власти Ростова не смогли сказать, когда восстановят горячее водоснабжение горожанам
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Жители улиц Извилистой, Зорге, Мечникова и Варфоломеева жаловались, что ко Дню России им так и не подключили горячую воду. Это привлекло внимание администрации города, представители которой объявили ростовчанам, что на теплосетях обнаружили многочисленные повреждения и дефекты.

«Администрацией района было направлено письмо о необходимости выделения дополнительных ремонтных бригад ООО „РТС“ для восстановления подачи горячего водоснабжения в срок до 21 июня 2023 года», — сказано в сообщении.

Единственным исключением стала улица Мечникова, жителям которой обещают вернуть горячую воду до конца 14 июня после устранения дефекта теплотрассы.

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