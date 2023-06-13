Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Напомним, накануне истек последний срок восстановления горячего водоснабжения в жилых домах на Западном жилом массиве и в центре Ростова. «РТС» обещали закончить этап гидравлических испытаний теплосетей и устранить порывы, однако не уложились в заявленные сроки, что вызвало шквал недовольных комментариев ростовчан.
Жители улиц Извилистой, Зорге, Мечникова и Варфоломеева жаловались, что ко Дню России им так и не подключили горячую воду. Это привлекло внимание администрации города, представители которой объявили ростовчанам, что на теплосетях обнаружили многочисленные повреждения и дефекты.
«Администрацией района было направлено письмо о необходимости выделения дополнительных ремонтных бригад ООО „РТС“ для восстановления подачи горячего водоснабжения в срок до 21 июня 2023 года», — сказано в сообщении.
Единственным исключением стала улица Мечникова, жителям которой обещают вернуть горячую воду до конца 14 июня после устранения дефекта теплотрассы.