Власти Ростовской области в очередной раз пытаются продать джип, «Чайку» и трактор

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
В пятницу, 9 июня, правительство Ростовской области опубликовало извещение о проведении аукциона, с помощью которого власти собираются продать ненужное имущество.
Среди них автобус KLQ 6885Q с многочисленными дефектами, 41-летняя черная «Чайка», Jeep Grand Cherokee с пробегом более 432,3 тысячи километров, Hyundai Accent, Hyundai Sonata, Ford Transit Kombi, а также прицеп-цистерна, прицеп, трактор и автопогрузчик.
В совокупности начальная стоимость всех 11 лотов составляет почти 2,97 миллиона рублей, однако это аукцион на повышение, и каждый шаг будет составлять 5% от стоимости имущества.
Заявку на участие можно подать до 3 июля, сами торги пройдут 11 июля. Требования к участникам можно изучить здесь.
Ранее на торги выставили имущество ростовского банка-банкрота, который оказался владельцем недвижимости в Тверской области.