Власти Ростовской области в очередной раз пытаются продать джип, «Чайку» и трактор

Среди них автобус KLQ 6885Q с многочисленными дефектами, 41-летняя черная «Чайка», Jeep Grand Cherokee с пробегом более 432,3 тысячи километров, Hyundai Accent, Hyundai Sonata, Ford Transit Kombi, а также прицеп-цистерна, прицеп, трактор и автопогрузчик.

В совокупности начальная стоимость всех 11 лотов составляет почти 2,97 миллиона рублей, однако это аукцион на повышение, и каждый шаг будет составлять 5% от стоимости имущества.