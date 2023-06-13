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Власти Ростовской области в очередной раз пытаются продать джип, «Чайку» и трактор

13 июня 2023, 12:30
Фото: Александр Маркин/cc by sa 4.0/flickr.com
Власти Ростовской области в очередной раз пытаются продать джип, «Чайку» и трактор
Правительство Ростовской области собирается провести аукцион для продажи 11 транспортных средств и автотехники, информация об этом появилась на официальном портале органов власти региона.

В пятницу, 9 июня, правительство Ростовской области опубликовало извещение о проведении аукциона, с помощью которого власти собираются продать ненужное имущество.

Среди них автобус KLQ 6885Q с многочисленными дефектами, 41-летняя черная «Чайка», Jeep Grand Cherokee с пробегом более 432,3 тысячи километров, Hyundai Accent, Hyundai Sonata, Ford Transit Kombi, а также прицеп-цистерна, прицеп, трактор и автопогрузчик.
В совокупности начальная стоимость всех 11 лотов составляет почти 2,97 миллиона рублей, однако это аукцион на повышение, и каждый шаг будет составлять 5% от стоимости имущества.

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Заявку на участие можно подать до 3 июля, сами торги пройдут 11 июля. Требования к участникам можно изучить здесь.

Ранее на торги выставили имущество ростовского банка-банкрота, который оказался владельцем недвижимости в Тверской области.

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