rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

Изображение материала

Водитель и пассажир ВАЗ погибли на мокрой трассе Ростов — Ставрополь в ДТП с фурой

13 июня 2023, 05:57. Обновлено в 05:59
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
Легковушка и грузовик столкнулись на мокрой трассе в Ростовской области
Легковушка и грузовик столкнулись на мокрой трассе в Ростовской области, сообщили в ГИБДД России по региону.

ДТП произошло на трассе «Ростов — Ставрополь». 49-летний водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением на мокрой трассе и влетел в движущийся в встречном направлении грузовик КамАЗ. Удар транспортных средств был настолько сильным, что легковушка превратилась в груду металла.

В результате ДТП погибли водитель ВАЗ и его 54-летний пассажир.

Стали известны подробности гибели прохожего рядом с ДТП на Шолохова в Ростове
Узнать подробнее

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагического происшествия.

Ранее в Ростовской области на М-4 «Дон» полностью выгорела машина с тремя людьми.

Читайте также:
Пенсионер на «Оке» разбился на трассе в Ростовской областиВ ДТП с пятью машинами на М-4 «Дон» погиб 50-летний водитель, еще два человека раненыВ Ростовской области под суд пойдет водитель без прав, задавившая девушку на парковке
#Виктория Прутковская#Происшествие#Транспорт#ДТП в Ростовской области#Смертельное ДТП в Ростовской области#Происшествия#Новости#Ростовская область
Подпишитесь
Таксисты вдвое задрали цены в Ростове из-за ливня 13 июня
Сегодня, 09:39
Имущество ростовского «Капиталбанка» выставляют на торги по цене квартиры
Сегодня, 09:04
Осужденный на 16 лет за убийство жены ростовский юрист отправился из колонии на СВО
Сегодня, 08:03
Единственного хирурга в районной больнице отстранили от работы в Ростовской области
Сегодня, 07:56
«Несколько плодов на дерево»: жители Ростовской области шокированы неурожаем вишни
Сегодня, 07:33
Ростовский учитель объяснил, почему нельзя отменять домашние задания школьникам
Сегодня, 07:29