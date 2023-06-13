Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
ДТП произошло на трассе «Ростов — Ставрополь». 49-летний водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением на мокрой трассе и влетел в движущийся в встречном направлении грузовик КамАЗ. Удар транспортных средств был настолько сильным, что легковушка превратилась в груду металла.
В результате ДТП погибли водитель ВАЗ и его 54-летний пассажир.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагического происшествия.
Ранее в Ростовской области на М-4 «Дон» полностью выгорела машина с тремя людьми.