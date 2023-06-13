ДТП произошло на трассе «Ростов — Ставрополь». 49-летний водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением на мокрой трассе и влетел в движущийся в встречном направлении грузовик КамАЗ. Удар транспортных средств был настолько сильным, что легковушка превратилась в груду металла.