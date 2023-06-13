Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Напомним, в конце мая на левом берегу Дона на футбольном поле Гребного канала Ростова произошла трагедия. Умерла зрительница детского футбольного матча, оказавшаяся под рухнувшими трибунами из-за сильного ветра, вместе с ней пострадали еще 35 человек.
Среди пострадавших детей был мальчик с серьезной травмой головы, который впал в кому, однако пришел в себя три дня назад. По предварительной информации, ребенок смог дышать без ИВЛ, а также сохранил память и ясность сознания.
«По информации от врачей у мальчика положительная динамика», — прокомментировал состояние ребенка замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.
Напомним, власти сообщили, что спустя две недели из донских больниц выписали пострадавших детей.