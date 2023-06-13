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Врачи рассказали о состоянии мальчика, пострадавшего из-за обрушения трибун в Ростове

13 июня 2023, 16:45
Фото: 1MI
Власти рассказали о состоянии мальчика, пострадавшего из-за обрушения трибун в Ростове 30 мая
Врачи прокомментировали состояние мальчика, который впал в кому после обрушения трибун на Гребном канале Ростова-на-Дону, информацию предоставил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

Напомним, в конце мая на левом берегу Дона на футбольном поле Гребного канала Ростова произошла трагедия. Умерла зрительница детского футбольного матча, оказавшаяся под рухнувшими трибунами из-за сильного ветра, вместе с ней пострадали еще 35 человек.

Среди пострадавших детей был мальчик с серьезной травмой головы, который впал в кому, однако пришел в себя три дня назад. По предварительной информации, ребенок смог дышать без ИВЛ, а также сохранил память и ясность сознания.

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«По информации от врачей у мальчика положительная динамика», — прокомментировал состояние ребенка замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

Напомним, власти сообщили, что спустя две недели из донских больниц выписали пострадавших детей.

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