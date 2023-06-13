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Published Сегодня, 15:07

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Житель Ростовской области «стрелял» наркотиками за стены колонии

13 июня 2023, 15:07
Фото: ГУФСИН РФ по Ростовской области
В Новочеркасске задержали дончанина, который пытался перебросить наркотики в колонию

В Новочеркасске мужчина пытался перебросить наркотики в колонию при помощи рогатки

В Новочеркасске задержали мужчину, который осуществлял доставку наркотиков в колонию предположительно с помощью стрельбы из рогатки, об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

В понедельник, 12 июня, у ИК-14 в Новочеркасске задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в перебросе наркотиков на территорию режимного объекта.
Сотрудники колонии вместе с полицейскими провели досмотр задержанного и нашли у него два свертка, предположительно, с наркотиками синтетического и растительного происхождения.

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Фото: ГУФСИН РФ по Ростовской области

Сам мужчина приехал на автомобиле такси, в салоне нашли рогатку с мобильным телефоном и зарядкой. Свертки с неустановленным содержимым передали сотрудникам полиции, чтобы те в свою очередь дали правовую оценку произошедшему.

Ранее депутат Оськина назвала местью странную посылку с сотнями таблеток.

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