Житель Ростовской области «стрелял» наркотиками за стены колонии

В понедельник, 12 июня, у ИК-14 в Новочеркасске задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в перебросе наркотиков на территорию режимного объекта.

Сотрудники колонии вместе с полицейскими провели досмотр задержанного и нашли у него два свертка, предположительно, с наркотиками синтетического и растительного происхождения.