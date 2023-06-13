Житель Ростовской области «стрелял» наркотиками за стены колонии

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
В понедельник, 12 июня, у ИК-14 в Новочеркасске задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в перебросе наркотиков на территорию режимного объекта.
Сотрудники колонии вместе с полицейскими провели досмотр задержанного и нашли у него два свертка, предположительно, с наркотиками синтетического и растительного происхождения.
Сам мужчина приехал на автомобиле такси, в салоне нашли рогатку с мобильным телефоном и зарядкой. Свертки с неустановленным содержимым передали сотрудникам полиции, чтобы те в свою очередь дали правовую оценку произошедшему.
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