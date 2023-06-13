Местный житель Александр Сопрунов [данные изменены по его просьбе] рассказывает, что проживает в Ростове с 2004 года. Все это время, он регулярно наблюдает потоки воды, которые бегут с улицы Казахской, поворачивая на улицу Раздорскую и дальше под наклоном асфальта на Фурмановскую до стадиона СКА.