Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Местный житель Александр Сопрунов [данные изменены по его просьбе] рассказывает, что проживает в Ростове с 2004 года. Все это время, он регулярно наблюдает потоки воды, которые бегут с улицы Казахской, поворачивая на улицу Раздорскую и дальше под наклоном асфальта на Фурмановскую до стадиона СКА.
«Вода здесь течет регулярно, начинаясь откуда-то сверху улицы. Почти каждый месяц мы наблюдаем эти потоки воды, вне зависимости от дождей», — подчеркивает Александр.
Жители улицы подчеркивают, что при сильной течи, дорогу перейти невозможно. Для того, чтобы не замочить ноги, приходится перепрыгивать в длину не менее 1,5-2 метров.
«Заботливые граждане пытаются благоустраивать переход через воду, подкладывают кирпичи, паллеты. Но это же не дело», — возмущается Александр.