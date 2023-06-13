rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Изображение материала

Жители пожаловались на многолетнюю течь воды с улицы Казахской в Ростове

13 июня 2023, 12:29
Фото: Josh Frenette/unsplash.com
Жители пожаловались на многолетнюю течь воды с улицы Казахской в Ростове
В редакцию RostovGazeta обратились жители Ростова, которые пожаловались, что на протяжении многих лет, независимо от того, есть дождь или нет, по улице Казахской течет вода.

Местный житель Александр Сопрунов [данные изменены по его просьбе] рассказывает, что проживает в Ростове с 2004 года. Все это время, он регулярно наблюдает потоки воды, которые бегут с улицы Казахской, поворачивая на улицу Раздорскую и дальше под наклоном асфальта на Фурмановскую до стадиона СКА.

«Вода здесь течет регулярно, начинаясь откуда-то сверху улицы. Почти каждый месяц мы наблюдаем эти потоки воды, вне зависимости от дождей», — подчеркивает Александр.

Жители пожаловались на многолетнюю течь воды с улицы Казахской в Ростове
Видео: Александр Сопрунов / rostovgazeta.ru
Потоки воды по ростовской улице назвали не аварийной ситуацией
Узнать подробнее

Жители улицы подчеркивают, что при сильной течи, дорогу перейти невозможно. Для того, чтобы не замочить ноги, приходится перепрыгивать в длину не менее 1,5-2 метров.

«Заботливые граждане пытаются благоустраивать переход через воду, подкладывают кирпичи, паллеты. Но это же не дело», — возмущается Александр.

Жители пожаловались на многолетнюю течь воды с улицы Казахской в Ростове
Видео: Александр Сопрунов / rostovgazeta.ru

Ранее RostovGazeta сообщала, как во время ливня в Батайске залило жилой дом.

«Молила о помощи»: жительница Батайска пожаловалась на бездействие властей
Узнать подробнее
Читайте также:
Доходный дом Кондратьева на Большой Садовой затопило нечистотами в РостовеШколу затопило в Ростовской области после дождей днем 2 июняИз-за ливня грязь со стройки затопила ЖК «Западная резиденция» в Ростове
#Дарья Демидова#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Городская среда#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Видео
Подпишитесь
Жители Цимлянского района раскритиковали власти из-за похорон погибшего на СВО
Сегодня, 12:24
В Ростове без горячей воды 13 июня остаются жильцы 64 многоквартирных домов
Сегодня, 12:05
В Ростове могут позволить строить дома высотой до 32 этажей на левом берегу Дона
Сегодня, 11:25
Грабитель в Ростовской области избил сотрудников полиции при попытке задержания
Сегодня, 11:03
Перепады температур от +7 до +32 градусов ожидаются в Ростовской области
Сегодня, 10:26
Глава «Женщин Дона» получала деньги от США на организацию беспорядков в Новочеркасске
Сегодня, 10:19