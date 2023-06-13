Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
После мобилизации мужчин в Ростовской области, несколько их жен организовали группу волонтеров.
«Мы возили нашим мужчинам гуманитарную помощь, чтобы они ни в чем не нуждались и здоровыми вернулись домой», — рассказывает жена бойца Софья Баканова.
Так женщины и сдружились, помогая друг другу и своим мужьям во всем.
О гибели жителя Саркеловского сельского поселения Цимлянского района Сергея Федоряна его супруга Наталья узнала от его сослуживцев.
«Наши мужья были в одном подразделении. Естественно, я помогала Наталье с организацией похорон. Она была в шоковом состоянии. Мало того, что узнала о гибели любимого человека, так еще и никакой помощи со стороны местных властей не наблюдалось», — отмечает волонтер Наталья Мухина.
Супруги бойцов возмущены тем, что за восемь месяцев службы их мужчин в зоне СВО, никто из представителей власти, по их словам, даже не поинтересовался у семей, оставшейся без мужских рук, нужна ли помощь. С таким же равнодушием семья погибшего столкнулась, дескать, и при организации похорон.
«Зная, что завтра утром похороны, мы поехали на кладбище, посмотреть, все ли готово. И каково было наше удивление, что трава на кладбище была по пояс. Заросло все — ни пройти, ни проехать. Вход завален крупным щебнем, таким, что ноги можно запросто сломать», — отмечает волонтер Софья Баканова.
Наталья Мухина добавляет, что с этим вопросом обращалась к заместителю главы администрации Цимлянского района.
«Но она мне сообщила, что находится на большом мероприятии. И добавила, что „у нас и в городе трава не покошена, а вы мне предлагаете на кладбище покосить?“. Как вообще такое можно сказать? Ведь речь идет о страшной беде, о людском горе, а отсылка идет на городские проблемы», — возмущается Мухина.
Так и пришлось вдове с родственником брать в руки косы и самим косить траву на кладбище.
«Подобные проблемы возникали во всем. От начала и до конца организации похорон не было никакой помощи, никакого соучастия, лишь сплошное равнодушие», — говорит Софья Баканова.
Собеседница подчеркивает, что обращались к местным властям и с просьбой посодействовать в предоставлении автобуса. Но никакой реакции не последовало.
«И перевозку тела из морга, и копку могилы, и ритуальные услуги, и автобус, и поминки — все приходилось оплачивать самостоятельно. Да, военком сказал, что потом все выплатят. Но проблема заключается в том, что деньги нужны были здесь и сейчас. Хорошо, когда есть друзья, родственники. А если бы у бойца была только старенькая мама? Что она смогла бы сделать с таким равнодушием местной власти?» — недоумевает Наталья Мухина.
Игнорирование просьб о помощи, безразличие к гибели бойцов со стороны местной власти, шокировало сплотившихся жен.
«Когда утром мы приехали на кладбище, надо сказать, что они повыкосили траву. Правда, сделано это было на пинках, после неоднократных наших обращений», — подчеркивает жена погибшего Наталья.
По словам жен, представителя администрации они впервые увидели на похоронах бойца.
«Но пришел он в темных очках, которые даже не снимал. Наверное, было стыдно людям в глаза смотреть. Очень больно за семью, которая потеряла самое дорогое. Сергей Николаевич Федорян был хорошим, любящим отцом. У них была прекрасная семья», — подчеркивает Мухина.
На момент публикации статьи в администрации Цимлянского района не смогли разъяснить ситуацию. В приемной корреспонденту RostovGazeta сообщили контакты заместителя главы, к которой жены-волонтеры обращались за помощью. Но по указанному номеру никто не снял трубку.
«Если она не берет трубку, значит, занята. Позвоните позже», — разъяснили в приемной.
Но и попозже, уже ближе к полудню, никто так и не ответил на звонок корреспондента. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что жители Кировского сельского поселения Кагальницкого района жаловались на бездействие местной власти к семьям, мужчины которых отдают свой долг Родине. Тогда мать мобилизованного рассказывала, как обращалась в местную администрацию с банальной просьбой — вырубить поросль на земельном участке.
Однако после публикации материала в RostovGazeta местную жительницу укорили, что она должна была сама звонить в администрацию и напоминать о своей просьбе, чего она не делала. Тем не менее на следующий день, по словам собеседницы, во дворе покосили дорожку. Причем не только на ее участке, но и у многих людей.