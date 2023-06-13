«И перевозку тела из морга, и копку могилы, и ритуальные услуги, и автобус, и поминки — все приходилось оплачивать самостоятельно. Да, военком сказал, что потом все выплатят. Но проблема заключается в том, что деньги нужны были здесь и сейчас. Хорошо, когда есть друзья, родственники. А если бы у бойца была только старенькая мама? Что она смогла бы сделать с таким равнодушием местной власти?» — недоумевает Наталья Мухина.