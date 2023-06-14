Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Глава компании «Автор» Вячеслав Петушенко заявил в интервью ТАСС, что повышение стоимости проезда по платным дорогам в России пока не планируется. Это же касается и платных трасс в Ростовской области.
Петушенко заявил, что «вернется к этом разговору» позже. На повышение стоимости проезда по платным дорогам, прежде всего, может повлиять инфляция, добавил он.
Ранее сообщалось, что до 900 рублей может составить плата за проезд по обходу Аксая в Ростовской области. Открыть его должны уже завтра, 15 июня.