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«Автодор» не намерен повышать тарифы на проезд по платным дорогам Ростовской области

14 июня 2023, 16:21
Фото: 1MI
Стоимость проезда по платным дорогам в Ростовской области останется прежней
Стоимость проезда по платным дорогам в Ростовской области останется прежней, заявил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Глава компании «Автор» Вячеслав Петушенко заявил в интервью ТАСС, что повышение стоимости проезда по платным дорогам в России пока не планируется. Это же касается и платных трасс в Ростовской области.

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Петушенко заявил, что «вернется к этом разговору» позже. На повышение стоимости проезда по платным дорогам, прежде всего, может повлиять инфляция, добавил он.

Ранее сообщалось, что до 900 рублей может составить плата за проезд по обходу Аксая в Ростовской области. Открыть его должны уже завтра, 15 июня.

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