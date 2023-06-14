Бастрыкину представят доклад по делу донского хирурга, обвиняемого в смерти ребенка

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
Напомним, накануне стало известно, что в Пролетарском районе Ростовской области от работы отстранили хирурга Игоря Лопатько, которого подозревают в гибели семилетнего пациента. По предварительной информации, мальчик попал к нему после падения на электросамокате. Помощь должен был оказать травматолог, но его не было, а потому ребенку помог хирург, который зафиксировал ногу мальчика. Однако семилетний дончанин умер на следующее же утро.
Уже в среду, 14 июня, в пресс-службе Следственного управления сообщили, что дончане выступили против отстранения специалиста, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. В настоящий момент по делу проводят необходимые экспертизы.
Глава ведомства поручил руководителю СУ СК РФ по Ростовской области Аслану Хуаде представить доклад о ходе и результатах расследования.
«Его результаты будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в сообщении.