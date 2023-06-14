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Бастрыкину представят доклад по делу донского хирурга, обвиняемого в смерти ребенка

14 июня 2023, 06:41
Фото: Axelle Geelen/CC BY 2.0/flickr.com
Бастрыкину представят доклад по делу донского хирурга, обвиняемого в смерти ребенка
Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела хирурга из Пролетарского района Ростовской области, которого обвиняют в гибели ребенка, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Напомним, накануне стало известно, что в Пролетарском районе Ростовской области от работы отстранили хирурга Игоря Лопатько, которого подозревают в гибели семилетнего пациента. По предварительной информации, мальчик попал к нему после падения на электросамокате. Помощь должен был оказать травматолог, но его не было, а потому ребенку помог хирург, который зафиксировал ногу мальчика. Однако семилетний дончанин умер на следующее же утро.

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Уже в среду, 14 июня, в пресс-службе Следственного управления сообщили, что дончане выступили против отстранения специалиста, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. В настоящий момент по делу проводят необходимые экспертизы.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК РФ по Ростовской области Аслану Хуаде представить доклад о ходе и результатах расследования.

«Его результаты будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в сообщении.

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