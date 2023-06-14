Бастрыкину представят доклад по делу донского хирурга, обвиняемого в смерти ребенка

Напомним, накануне стало известно, что в Пролетарском районе Ростовской области от работы отстранили хирурга Игоря Лопатько, которого подозревают в гибели семилетнего пациента. По предварительной информации, мальчик попал к нему после падения на электросамокате. Помощь должен был оказать травматолог, но его не было, а потому ребенку помог хирург, который зафиксировал ногу мальчика. Однако семилетний дончанин умер на следующее же утро.