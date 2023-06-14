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Бизнесмен из Новочеркасска получил пять лет колонии за обман Нововоронежской АЭС

14 июня 2023, 09:00
Фото: Oleksandra Bardash/unsplash.com
Бизнесмен из Новочеркасска получил пять лет колонии за обман Нововоронежской АЭС
Бизнесмен из Новочеркасска отправится в колонию и заплатит штраф за поставку некачественных дозиметров и спектроанализаторов Нововоронежской АЭС, об этом сообщил местный Telegram-канал.

Telegram-канал «Чё по Ростову» объявил, что донской предприниматель якобы отправится в колонию на пять лет и заплатит 200 тысяч рублей за поставки некачественных приборов измерения радиации на АЭС в Воронежской области.

По данным канала, фигурантом дела стал Арсен Сулейманов, который продавал филиалу АО «Концерн Росэнергоатом» приборы для замера уровня радиации с поддельными паспортами. Считается, что это могло привести к ЧС или аварии на атомной станции.

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Авторы канала утверждают, что Сулейманову предъявили обвинения в мошенничестве и неправомерном обороте платежных средств.

Обращаем внимание, что информация об инциденте пока не получила подтверждения, данные уточняются.

Последние новости о директоре ООО ТД «Электромаш» Арсене Сулейманове сообщали о том, что предприниматель стал жертвой угона автомобиля.

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