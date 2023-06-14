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Более 300 жителей Таганрога призовут в армию этим летом

14 июня 2023, 18:17
Фото: 1MI
Более 300 жителей Таганрога отправятся в армию этим летом
Более 300 жителей Таганрога отправятся в армию этим летом, сообщил военком города Андрей Першин.

В Ростовской области продолжатся весенний призыв. Военком Таганрога Андрей Першин заявил, что служить отправились лишь 10% от запланированных призывников.

Он добавил, что обычно основная часть призывной кампании начинается в конце июня, чтобы дать возможность учащимся техникумов и колледжей, окончить учебу и получить диплом.

Стало известно, как жителей в Ростовской области будут призывать в армию
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С 20 июня по 10 июля в армию отправятся более 300 жителей Таганрога. Першин снова заверил, что в зону СВО призывники отправляться не будут, добавляет «Таганрогская правда».

Ранее контрактника осудили в Ростове-на-Дону за отдых в период частичной мобилизации.

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#Виктория Прутковская#Армия#Общество#Новости#Таганрог#Ростовская область
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