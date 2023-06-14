Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
Modified Сегодня, 18:19
Updated Сегодня, 18:19
В Ростовской области продолжатся весенний призыв. Военком Таганрога Андрей Першин заявил, что служить отправились лишь 10% от запланированных призывников.
Он добавил, что обычно основная часть призывной кампании начинается в конце июня, чтобы дать возможность учащимся техникумов и колледжей, окончить учебу и получить диплом.
С 20 июня по 10 июля в армию отправятся более 300 жителей Таганрога. Першин снова заверил, что в зону СВО призывники отправляться не будут, добавляет «Таганрогская правда».
Ранее контрактника осудили в Ростове-на-Дону за отдых в период частичной мобилизации.