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Большегрузы будут ездить через Аксай из-за большой платы за проезд на Обходе Ростова

14 июня 2023, 16:21
Фото: 1MI
Грузоперевозчик рассказал, к чему приведут тарифы на проезд по обходу Аксая
Ситуацию с тарифами на проезд по обходу Аксая на трассе М-4 «Дон» грузоперевозчики считают отнюдь не позитивной. Это приведет к тому, что водители поведут большегрузы через Аксай, сообщил RostovGazeta грузоперевозчик Евгений Тареев.

По словам собеседника, в Ростовской области был один платный участок дороги — с 1091 по 1119-й километр трассы от села Самарское до границы с Краснодарским краем.

«Объезд этому участку есть, но по нему никто не ездит. Ведь, как правило, на альтернативных объездах ставят ограничители скорости для того, чтобы перевозчик был сговорчивее», — отмечает Евгений Тареев.

Появление второй платной дороги в Ростовской области — проезда по обходу Аксая, по мнению грузоперевозчика, не сулит ничего хорошего. Разве что новая дорога немного разгрузит транспортный поток.

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«Грех обижаться за платный объезд Аксая, ведь этот участок дороги построен с нуля. Но, как правило, грузовладельцы, которые нанимают перевозчиков, не особо мобильные, чтобы повышать ставки и тарифы. Поэтому плата за проезд ляжет исключительно на карман грузоперевозчика», — подчеркивает собеседник.

Усугубляет ситуацию и отмена скидок на проезд по платным дорогам, которые прежде действовали в ночное время.

«Полагаю, что несмотря на появление нового платного объезда, грузоперевозчики будут ездить через Аксай. Там наверняка начнут устанавливать дорожные знаки, запрещающие проезд грузовому транспорту, водители будут попадать на штрафы. Но нам тоже надо как-то выживать», — резюмирует грузоперевозчик.

Ранее RostovGazeta сообщала, к чему приведет тариф на проезд по новому участку дороги в обход Аксая.

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