rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Изображение материала

Буцаев: Лидерами ДФО по продаже вторсырья стали Приморье, Сахалин и Хабаровский край

14 июня 2023, 11:32
Фото: 1MI
В тройке лидеров среди регионов Дальнего Востока по сумме выставленных лотов на электронной торговой площадке (ЭТП) по купле-продаже вторичных материальных ресурсов оказались Приморье, Сахалин и Хабаровский край. Площадка разработана при содействии Российского экологического оператора (РЭО).

Как рассказал глава РЭО Денис Буцаев, всего регионы Дальневосточного федерального округа выставили 41 лот на 30 миллионов рублей. Отмечается, что ЭТП создана в рамках формирования экономики замкнутого цикла и включает в себя не только функционал по реализации вторсырья, но и услуги по исполнению обязанности в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), передает vostokmedia.com.

Уточняется, что Хабаровский край разместил 10 лотов на 10 миллионов рублей в категориях «Золошлаковые отходы» и «Полимеры». Приморский край выставил 16 лотов на четыре миллиона рублей в категориях «Стекло», «Полимеры», «Макулатура». Сахалинская область заявила семь лотов в категориях «Золошлаковые отходы» и «Резина» на сумму восемь миллионов рублей.

Как отметил руководитель проекта ЭТП ППК «РЭО» Заур Абдурахимов, возможности площадки непрерывно дополняются. По его словам, сегодня на ней представлены более 900 компаний и размещено лотов на 1 миллиард рублей.

ЭТП запустили в сентябре 2022 года. Здесь можно покупать и продавать вторичные ресурсы и сырье, заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП.

Подпишитесь
«У вас лупа большая?»: как устроена работа частных детективов в Ростовской области
Сегодня, 04:09
Очевидцы сообщили о звуках взрыва перед возгоранием на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня
Сегодня, 11:51
Появилось видео горящего энергоблока Новочеркасской ГРЭС
Сегодня, 11:50
Стали известны первые подробности крупного пожара на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня
Сегодня, 11:43
Крупный пожар произошел на ГРЭС в Новочеркасске Ростовской области
Сегодня, 11:36
Казни египетские: после потопа в Батайске началось нашествие лягушек
Сегодня, 04:30