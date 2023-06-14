Буцаев: Лидерами ДФО по продаже вторсырья стали Приморье, Сахалин и Хабаровский край

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Как рассказал глава РЭО Денис Буцаев, всего регионы Дальневосточного федерального округа выставили 41 лот на 30 миллионов рублей. Отмечается, что ЭТП создана в рамках формирования экономики замкнутого цикла и включает в себя не только функционал по реализации вторсырья, но и услуги по исполнению обязанности в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), передает vostokmedia.com.
Уточняется, что Хабаровский край разместил 10 лотов на 10 миллионов рублей в категориях «Золошлаковые отходы» и «Полимеры». Приморский край выставил 16 лотов на четыре миллиона рублей в категориях «Стекло», «Полимеры», «Макулатура». Сахалинская область заявила семь лотов в категориях «Золошлаковые отходы» и «Резина» на сумму восемь миллионов рублей.
Как отметил руководитель проекта ЭТП ППК «РЭО» Заур Абдурахимов, возможности площадки непрерывно дополняются. По его словам, сегодня на ней представлены более 900 компаний и размещено лотов на 1 миллиард рублей.
ЭТП запустили в сентябре 2022 года. Здесь можно покупать и продавать вторичные ресурсы и сырье, заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП.