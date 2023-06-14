Буцаев: Лидерами ДФО по продаже вторсырья стали Приморье, Сахалин и Хабаровский край

Как рассказал глава РЭО Денис Буцаев, всего регионы Дальневосточного федерального округа выставили 41 лот на 30 миллионов рублей. Отмечается, что ЭТП создана в рамках формирования экономики замкнутого цикла и включает в себя не только функционал по реализации вторсырья, но и услуги по исполнению обязанности в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), передает vostokmedia.com.